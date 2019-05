Juventus, è arrivata l'offerta per Paulo Dybala

Le possibilità che Massimiliano Allegri resti alla Juventus aumentano, e contemporaneamente diminuisconoquelle di Paulo Dybala, che difficilmente resterà a Torino per un'altra stagione in caso di permanenza del tecnico toscano.

I bianconeri per effettuare un grande mercato dovranno prima pensare a qualche cessione eccellente, e proprio la Joya, reduce dalla sua peggiore in bianconero anche perché utilizzata fuori ruolo dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, potrebbe essere sacrificata per fare cassa e garantire un'ottima plusvalenza.

Sull'attaccante argentino è piombato nelle ultime ore il Bayern Monaco, che sta per rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. I tedeschi si sono già assicurati due colpi di primo piano come Pavard (35 milioni) e Lucas Hernandez (80 milioni), e non sono intimoriti dalla richiesta della Juventus per Dybala, che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. A breve arriverà una prima proposta da parte dei tedeschi.

L'ex Palermo, che da un anno è seguito dal Bayern, potrebbe lasciare così l'Italia dopo sette stagioni. L'unica cosa che lo può trattenere in bianconero è il "nuovo progetto" di cui ha parlato Massimiliano Allegri, che non si è ancora sbottonato ma potrebbe prevedere ancora un ruolo importante per l'albiceleste. Dybala non sente piena fiducia da parte del tecnico toscano, che lo ha escluso più volte quest'anno anche a causa di una condizione non sempre smagliante.

L'alternativa al Bayern Monaco resta l'Inter in caso di una ipotetica trattativa con Mauro Icardi, che a fine stagione lascerà i nerazzurri. Ma Dybala sembra maggiormente tentato da un'esperienza estera.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 15:13