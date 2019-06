Juventus, è arrivato il terzo colpo: fissate le visite mediche

Adrien Rabiot è un giocatore della Juventus. Sono state programmate per domani, lunedì primo luglio, le visite mediche per il centrocampista francese, che si è svincolato a parametro zero dal Paris Saint Germain. Rabiot è atterrato domenica a Torino, sorridente e pronto ad iniziare la sua avventura nei campioni d'Italia.

E' il terzo colpo bianconero in vista della prossima stagione, dopo gli arrivi annunciati di un altro centrocampista, Aaron Ramsey, e del terzino della Roma Luca Pellegrini, arrivato nell'ambito dello scambio con Spinazzola.

Rabiot ha dato il suo sì definitivo dopo il blitz a Parigi di Fabio Paratici, che ha strappato l'intesa convincendo il giocatore e la madre-agente Veronique: si parla di un contratto quadriennale da 7 milioni di euro a stagione.

L'ultima presenza di Rabiot in campo risale all'11 dicembre, una sfida contro la Stella Rossa in Champions. Poi il giocatore è finito fuori rosa per essersi rifiutato di firmare il rinnovo del contratto con il Psg.

Dopo Rabiot, sarà la volta di De Ligt: il centrale olandese dell'Ajax costerà 80 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 18:58