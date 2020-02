Juventus, è arrivato l'esito degli esami di Pjanic

La Juventus e Maurizio Sarri tirano un sospiro di sollievo dopo i test medici sostenuti da Miralem Pjanic al J Medical. Il centrocampista bosniaco, uscito dolorante nel secondo tempo della partita di campionato contro il Brescia, ha riportato solo un affaticamento all'adduttore destro. Scongiurate lesioni di qualsiasi tipo.

"Gli esami diagnostici eseguiti presso il J Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni", è la nota diffusa dal club torinese.

Il sollievo arriva soprattutto per il giocatore, uscito scuro in volto e molto contrariato per essere stato utilizzato da Sarri (era entrato da appena 8 minuti) dopo la partita di Coppa Italia giocata in settimana contro il Milan.

Pjanic si era già fermato altre tre volte per problemi agli adduttori in questa stagione, saltando dopo ogni stop solo una sola partita per precauzione. Potrebbe accadere anche in questo caso: la Juve è attesa sabato alla gara contro la Spal ultima in classifica, e Sarri potrebbe risparmiarlo in vista del match contro il Lione, valido per l'andata degli ottavi di Champions League.

Nessun timore quindi per lo scontro scudetto del primo marzo contro l'Inter all'Allianz Stadium.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 15:34