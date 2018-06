Juventus e Brasile in ansia per Douglas Costa

Tanti episodi decisi dal Var, più di qualche sorpresa in particolare sui risultati delle grandi, ma ancora nessun infortunio significativo. Questo il bilancio, ottimo almeno da questo punto di vista, del primo terzo del Mondiale che sta per andare in archivio, ma proprio sul finire della seconda giornata ecco spuntare i primi problemi fisici di una certa importanza. Ad esserne vittima è il Brasile, che in vista della gara contro la Serbia, decisiva per la qualificazione alla seconda fase, ha perso due giocatori importanti come Douglas Costa e Danilo.

L’attaccante della Juventus, subentrato nel finale contro Costa Rica, e autore dell’assist per il raddoppio di Neymar, ha subito una lesione muscolare alla coscia destra: tempi di recupero da definire, ma è sicuro il forfait contro Milinkovic e compagni. Preoccupa anche Danilo: per il terzino del Manchester City, assente già nell’ultima partita per un problema muscolare, il Mondiale potrebbe essere già finito.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 20:40