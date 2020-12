Juventus e Cagliari, trattativa per Pavoletti

La Juventus ha un problema in attacco. Non per quanto riguarda il numero dei giocatori in se, ma più che altro la copertura che sono in grado di dare. Si osserva dalla rosa, infatti, come effettivamente manchi qualcuno che possa agire da vice-Morata, ossia un attaccante che giochi al centro dell’area e faccia gol. Dybala gioca più arretrato, Ronaldo, lui fa quello che vuole, e tutti gli altri sono esterni puri.

Ecco perchè, secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta pensando a Leonardo Pavoletti del Cagliari. Dopo due terribili infortuni al ginocchio, “Pavoloso” è pronto a tornare ad essere un giocatore vero.

In cambio dell’ex Napoli, si legge, la Juventus potrebbe girare in prestito per sei mesi il terzino americano Reynolds, per il quale la società tenta di chiudere con il Dallas.

OMNISPORT | 30-12-2020 09:34