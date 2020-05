In casa Juventus uno dei partenti potrebbe essere Alex Sandro, che ha parecchi estimatori in Premier League e non solo.

Secondo Tuttosport il Cagliari punta sulla permanenza in Sardegna di Luca Pellegrini, di proprietà della società bianconera che quindi si muoverebbe su qualche altro elemento per sostituire il brasiliano e nel contempo consentire al giovane ex Roma di crescere ulteriormente giocando con continuità.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 19:17