Juventus, è fatta per il rinforzo in difesa: tifosi scettici

Terza esperienza alla Juventus per Martin Caceres. La Juventus ha trovato l'accordo con la Lazio per l'ingaggio del difensore uruguaiano, fuori dal progetto di Simone Inzaghi: il club bianconero verserà nelle casse di Claudio Lotito 700mila euro, a breve la firma del giocatore, per la terza volta alla Vecchia Signora dopo l'anno in prestito nel 2009-2010 e il quadriennio 2012-2016 (7 reti in 110 presenze totali).

Il ritorno di Caceres si è reso necessario dopo l'addio di Medhi Benatia, che forte di un'offerta dell'Al Duhail, club del Qatar, e scontento della sua gestione da parte di Massimiliano Allegri, ha forzato la mano alla dirigenza bianconera chiedendo insistentemente la sua cessione. Il centrale marocchino finisce in Asia per 8 milioni di euro più 6 di bonus. Caceres, che era già pronto ad accettare la proposta dei giapponesi del Vissel Kobe, potrebbe sostenere nella giornata di sabato le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Il suo arrivo è stato accolto da scetticismo da buona parte del tifo bianconero, sia per l'età del giocatore (31 anni) sia per il suo effettivo livello tecnico. Molti già rimpiangono Benatia e accusano Allegri di aver gestito male il marocchino. In tanti sperano che ora Rugani possa avere più spazio.

Tra i possibili sostituti di Benatia, figuravano anche Bruno Alves, portoghese in forza al Parma e grande amico di Cristiano Ronaldo; Skrtel, ex del Liverpool attualmente al Fenerbahce e Ivanovic, navigato difensore ex Chelsea, ora nelle fila dello Zenit.

Sul fronte Spinazzola invece c'è da registrare il pressing continuo del Bologna: in caso partisse in prestito l'ex Atalanta, al suo posto a Torino potrebbe arrivare Matteo Darmian dal Manchester United.

Intanto a due giorni dalla partita dello Stadio Olimpico contro la Lazio, la Juventus ha proseguito l'avvicinamento con un allenamento mattutino al Training Center della Continassa.I giocatori bianconeri hanno svolto una fase atletica che è stata seguita da una serie di esercitazioni tattiche alla presenza del presidente Andrea Agnelli. In gruppo ha lavorato parzialmente anche Joao Cancelo, ma il portoghese non è ancora completamente ristabilito e al suo posto sulla corsia destra dovrebbe giocare De Sciglio. In attacco Douglas Costa dovrebbe affiancare Dybala e Ronaldo. A centrocampo recuperato Bentancur.

