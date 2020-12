Juventus e Fiorentina sulle tracce di Gabriel Veron

La Juventus negli ultimi anni punta molto forte sui giovani talenti da valorizzare in casa. In questo caso dovrà affrontare una concorrenza molto agguerrita per aggiudicarsi un giovane talento brasiliano che in patria è già stato ribattezzato “il nuovo Neymar”, Gabriel Veron.

Classe 2002, questo ragazzo è seguito da vicino anche da Fiorentina, Arsenal e Manchester United. Cresicuto nel Palmeiras, dove gioca dall’età di 16 anni, nel 2019 esordisce nella massima serie brasiliana con 2 gol in 3 scampoli di partite. In questa stagione ha già realizzato 8 reti in 21 partite tra Serie A, Copa di Brasil e Libertadores. Inoltre, è già nel giro della Selecao, con cui ha giocato il Mondiale Under-17 segnando 3 gol.

La sua valutazione è già molto alta per un giovane che gioca ancora in Brasile, 25 milioni di euro.

OMNISPORT | 12-12-2020 13:36