Juventus, è il Buffon-day: tifosi in festa

Gigi Buffon-Juventus, atto secondo. Dopo un anno “in esilio” in Francia al Paris Saint Germain, il portiere di Carrara è pronto ad iniziare la sua seconda esperienza in bianconero. Giovedì mattina l’estremo difensore 41enne ha sostenuto le tradizionali visite mediche al J Medical: non sono mancati i tifosi, che nonostante qualche perplesso hanno riaccolto con gioia uno dei loro campioni più amati. In oltre 150 lo hanno salutato calorosamente tra selfie e autografi, prima dell’ingresso in clinica.

Quindi arriverà l’annuncio ufficiale con la firma del contratto: Buffon si è accordato per un ingaggio annuale fino al 2020 con bonus legati ai successi di squadra. Un anno che farà da chiosa alla sua carriera, prima di intraprendere la strada del dirigente sportivo all’interno del club.

Il ritorno di una figura così carismatica secondo le speranze dei dirigenti bianconeri gioverà all’intero spogliatoio della Vecchia Signora: sotto allo stesso tetto si ritroveranno due leggende come Buffon e Ronaldo, pronte a ispirare il resto della squadra. A partire sarà Mattia Perin, che deluso dopo un anno passato in panchina, sta cercando una squadra in cui possa giocare titolare.

Buffon non metterà pressione a Szczesny ma ha tre obiettivi da realizzare: concretizzare la solita ossessione Champions, il decimo scudetto e il record di presenze in serie A, detenuto da Paolo Maldini e ora distante solo 8 partite, inserite come clausola nel contratto. Poi guanti al chiodo e il via alla carriera dirigenziale.

Dopo l’addio al Psg, Buffon aveva detto no a un trasferimento in Cina per motivi familiari, ma non aveva invece escluso del tutto l’America. Nelle scorse settimane era stato accostato insistentemente al Porto per sostituire Casillas, che invece è tornato regolarmente in campo dopo l’infarto di alcuni mesi fa. Quindi l’opportunità di tornare a Torino, che Gigi non si è lasciato sfuggire.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 08:07