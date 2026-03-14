Juventus e Inter, per Alisson è asta sul mercato dopo i flop di Di Gregorio e Sommer: chi è in vantaggio

Luciano Spalletti conosce bene il brasiliano dai tempi della Roma, lo svizzero pronto a salutare i nerazzurri: gli scenari

Tante saranno le manovre da orchestrare nella prossima sessione estiva per Juventus e Inter, entrambe già al lavoro per pianificare le rispettive strategie in vista della nuova stagione. Tra le priorità di entrambe le dirigenze spicca il nodo legato all’estremo difensore. In casa bianconera si valuta il futuro dei pali dopo un’annata al di sotto delle aspettative da parte di Di Gregorio, mentre sul fronte nerazzurro il ciclo triennale di Sommer è ormai giunto al capolinea. Per inaugurare un nuovo corso, le attenzioni dei due club si sarebbero incrociate sul profilo di Alisson.

Alisson in Serie A? La situazione

Otto anni dopo, l’Italia torna dunque a profilarsi come un’opzione concreta per Alisson, con Inter e Juventus già alla finestra pronte a fiutare l’affare. L’estremo difensore classe ’92, pilastro del Liverpool nel lungo ciclo di Klopp e verso la fine di Slot, vede oggi la sua permanenza in maglia Reds decisamente meno salda. Il brasiliano, dunque, riflette sul proprio futuro. Il principale ostacolo per il suo ritorno in Serie A è rappresentato dallo scoglio dell’ingaggio, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro a stagione. Una cifra sicuramente importante per i bilanci delle big italiane, ma considerata non proibitiva al punto da chiudere a priori le porte a questa suggestiva operazione.

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Juventus e la carta Spalletti

Sul fronte Juventus, le prestazioni di Di Gregorio non hanno convinto appieno e, parallelamente, Perin ha lasciato più volte trasparire la volontà di cercare maggiore minutaggio altrove. Una situazione che ha inevitabilmente spinto la Vecchia Signora a profonde riflessioni, con il chiaro obiettivo di inaugurare il nuovo ciclo partendo da certezze solide e di comprovata affidabilità tra i pali. In questo scenario prende quota la suggestione Alisson, alimentato dalle voci che vorrebbero l’estremo difensore non più inamovibile nel progetto tencico del Liverpool.

Sebbene il suo contratto con i Reds scada nel 2027 e non vi sia alcuna urgenza, i margini per un primo sondaggio esplorativo ci sono tutti. L’esperienza internazionale e le qualità tecniche indiscusse del brasiliano delineano un profilo che farebbe al caso del club bianconero. A questo, si aggiunge anche il fattore Spalletti, che lo conosce dai tempi della Roma. Il fattore legame, dunque, non è da sottovalutare.

Spostando lo sguardo sul versante economico, l’operazione appare assolutamente compatibile con i parametri societari. Considerando che l’attuale tetto salariale della Vecchia Signora si attesta sui 7 milioni di euro a stagione, cifra garantita a Yildiz dopo il rinnovo e tetto massimo previsto anche in caso di prolungamento per Vlahovic, l’assalto all’estremo difensore classe ’92 avrebbe tutte le carte in regola per ricevere la definitiva luce verde dai vertici della Continassa.

Inter al lavoro per il dopo Sommer

In casa Inter, il ciclo triennale di Sommer tra i pali sembra giunto al capolinea per far spazio a un nuovo portiere. L’estremo difensore, ormai in scadenza di contratto, appare proiettato verso un ritorno in Svizzera, pur restando vigile in attesa di eventuali sirene da altri campionati. Secondo i piani originari, il candidato designato a raccogliere l’eredità dello svizzero sarebbe dovuto essere Josep Martinez ma la realtà al momento appare differente.

Lo spagnolo non ha mostrato sbavature quando chiamato in causa, ma al contempo non ha nemmeno mostrato la continuità necessaria per sovvertire le gerarchie a stagione in corso. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra guarda al mercato e mette nel mirino proprio Alisson. La fattibilità dell’operazione dipenderà dalle richieste economiche del Liverpool, con la prospettiva di possibili “sconti” agevolati dal contratto in scadenza e dalla volontà del brasiliano di chiudere la parentesi in Premier.

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