Juventus, è l'ora del rinnovo di Kean

La Juventus non ha nessuna intenzione di cedere Kean (sogno di tanti club, sia italiani che esteri). A breve, secondo Tuttosport, ci sarà l'incontro tra le parti per trovare l'accordo per prolungare l'attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2020.

L'agente Raiola sarebbe, infatti, atteso dai vertici del club bianconero per la firma del nuovo contratto. Si parla di un nuovo accordo con scadenza 2024, a circa due milioni di euro a stagione. La Juventus vuole blindare Kean il prima possibile.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 09:02