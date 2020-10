Juventus, è l'ora di Dybala: titolare contro il Verona

A quasi tre mesi di distanza dall’ultima volta, Paulo Dybala vede una maglia da titolare. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Juventus-Verona può essere la sua partita, può segnare il ritorno dell’argentino nell’undici di partenza, per la prima volta sotto la gestione Andrea Pirlo.

Nella trasferta di Kiev, Dybala è subentrato nel secondo tempo, mettendo nelle gambe minuti preziosi. L’avrebbe voluto anche a Crotone, ma il mister è stato frenato dalle condizioni fisiche del suo numero 10. Per cui, qualche giorno più di attesa.

Effettivamente, l’ultima immagine di Dybala in campo per i bianconeri, prima della Dynamo, erano quei pochi minuti giocati col Lione in casa. Entrato in condizioni precarie, uscito con la ricaduta del problema muscolare che aveva accusato contro la Sampdoria pochi giorni prima.

Domenica, nel suo esordio stagionale da titolare, l’argentino classe 1993 troverà una Juve ben diversa. Con un nuovo allenatore, con due nuovi compagni di tridente: Alvaro Morata e Dejan Kulusevski, favoriti su Ramsey per comporre l’attacco.

In attesa di Cristiano Ronaldo, la Juve si prepara a riabbracciare il proprio numero 10 anche dal primo minuto. Un recupero fondamentale in vista del Barcellona e di una stagione che si preannuncia lunga ed estenuante.

OMNISPORT | 24-10-2020 09:25