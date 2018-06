Juventus e Milan fanno scappare Golovin

Aleksandr Golovin, il talento russo che piace tanto alla Juventus, sta facendo parlare molto di sé anche per quanto ha fatto fuori dal campo.

Il trequartista del Cska Mosca è stato protagonista nel post-partita della gara giocata e vinta per 5-0 dalla sua Nazionale contro l’Arabia Saudita: in collegamento con una tv, all’ennesima domanda su un possibile interessamento di Milan e Juventus Golovin è letteralmente scappato abbandonando la postazione televisiva e lasciando tutti a bocca aperta.

Le tante voci di mercato che lo vedono accostato alla Juventus e al Monaco lo hanno evidentemente infastidito ma in campo nella gara di apertura del Mondiale il 22 è apparso in formissima: è andato a segno con una punizione di pregevole fattura nel finale ed inoltre ha fornito ben 2 assist ai suoi compagni.

Destro naturale (ma anche con il sinistro se la cava), Golovin ha buona visione di gioco ma soprattutto è un ottimo recuperatore di palloni: se gli si può trovare un difetto è quello dell’irruenza, perché 13 cartellini gialli presi nelle ultime 43 partite (in media uno ogni tre partite) dimostrano che a volte dovrebbe un po’ contenersi.

Il calciatore del CSKA, club della capitale russa che di certo non lo svenderà, si sente pronto per vivere un’esperienza lontano da casa. E il club bianconero potrebbe fare al caso suo, benché con i sovietici, in passato, non è che la Juventus abbia fatto dei grandi affari: i meno giovani ricordano sicuramente le non indimenticabili performance di Zavarov e Aleinikov, due buoni giocatori che però a Torino non si espressero al meglio. Anche per questo quella legata a Golovin è una bella scommessa.

Scommessa che la Juventus vorrebbe fare senza però spendere troppo: in casa bianconera la speranza è che nelle prossime gare il 22enne si contenga senza mostrare il meglio del suo repertorio.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 14:50