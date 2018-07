Juventus e Milan nel futuro, ecco l'inattesa novità

L’ondata di mancate iscrizioni che come ogni anno, ma nel 2018 anche in misura maggiore rispetto alle ultime stagioni, ha martoriato la Serie B e la Serie C, scandendo la solita estate calcistica italiana all’insegna di bocciature e ricorsi, rigorosamente presentati sul filo di lana e non sempre completi della documentazione richiesta, è stata questa volta severa nei confronti di piazze importanti. Bari e Cesena hanno dovuto dire addio alla B e al panorama professionistico, sprofondando per la prima volta tra i dilettanti, lo stesso destino toccato alla Reggiana, ma anche a club come l’Andria, protagonista in B per alcune stagioni negli anni ’90. Così, assodato che lo stop ai ripescaggi non è possibile almeno per quest’anno, con la conseguente riforma “snellente” dei campionati, pure in questa occasione si andrà di ripescaggi per completare gli organici di Serie B e C. Il 2018 passerà però alla storia per l’introduzione di alcune “Seconde Squadre” nei gironi di terza serie. Dopo il via libera della Federazione dello scorso maggio, i posti vuoti creatisi permetteranno appunto l’inserimento delle prime seconde squadre, o “Squadre B”: il regolamento dei ripescaggi prevede infatti l’alternanza tra una seconda squadra, una retrocessa dalla C e una reduce dai playoff di Serie D. Con almeno cinque posti vacanti ecco quindi che è tutto pronto per il debutto della Juventus B e del Milan B.

Le società bianconera e quella rossonera sono state le prime a credere al progetto (il Milan ha anche già individuato l’allenatore, l’ex attaccante Marco Simone) e allora è stato lo stesso presidente della Lega Pro Gabriele Gravina a dare l’annuncio, aprendo a un terzo nome: “Milan e Juventus sono già pronte. Forse ci potrebbe essere l’opportunità di inserire anche una terza squadra, se si libera un altro posto. Mi risulta che Roma, Sampdoria, Torino e Udinese sono d’accordo, ma vorrebbero aspettare il 2019” le parole di Gravina. Nelle seconde squadre dei club di Serie A potranno essere iscritti 23 giocatori, diciannove dei quali nati dopo il 1° gennaio 1996, mentre gli altri quattro saranno “fuoriquota”. Sarà possibile il passaggio dalla prima squadra alla seconda, ma dopo cinque presenze con la prima non si potrà più giocare nella seconda.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 19:55