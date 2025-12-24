Juventus e Milan si scambiano i regali di Natale: pazza idea Gatti-Ricci, Spalletti rinuncia a Frattesi

La Signora molla l'Inter e flirta col Diavolo: niente spese folli, servono idee originali per accontentare l'allenatore. L'ex Torino sarebbe soluzione gradita

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Juventus e Milan sono pronte a scambiarsi i regali di Natale. Già, la Signora flirta col Diavolo e spunta una pazza idea di mercato che infiamma ques’ultimo scorcio di 2025. A Spalletti serve un regista, ad Allegri un difensore d’esperienza: perché non venirsi incontro evitando esborsi impossibili per entrambi i club? Gatti ai piedi della Madonnina, Ricci all’ombra della Mole: l’affare prende forma e chissà che non vada a buon fine.

Ora la Juventus flirta col Milan

Comolli è stato chiaro, già da tempo: a gennaio niente spese folli, proprio no. Servono dunque idee originali (e low cost) per modellare la rosa bianconera in base al credo tattico di Spalletti. La storia del tecnico di Certaldo racconta che le sue squadre hanno dato il meglio quando ha potuto disporre di registi top: Pizarro alla Roma, Lobotka al Napoli.

Ed è proprio la pedina che manca nello scacchiere della Juventus per compiere il salto di qualità. Locatelli fa le cose per bene ma fino a un certo punto: lì in mezzo c’è bisogno di altro. L’ultima idea, come riferito da Repubblica, porta nella Milano rossonera, dove gioca – poco – Samuele Ricci.

Scambio Gatti-Ricci, l’affare decolla

Sistemato l’attacco con Fullkrug, la priorità del Milan è ingaggiare un difensore. Sì, le esigenze collimano. Allegri sperava nel ritorno di Thiago Silva, che ha però scelto un po’ a sorpresa di indossare la maglia del Porto. Ma Gatti, che ha trasformato in difensore goleador nella sua ultima esperienza alla Juventus, sarebbe una soluzione perfetta per completare il pacchetto arretrato.

Dal canto suo, Spalletti accoglierebbe volentieri Ricci dopo averlo già lanciato in Nazionale durante la sua era da ct. Bisogna, però, trovare la quadra: in estate i rossoneri hanno sborsato 25 milioni per assicurarsi le prestazioni del 24enne ex Torino, chiuso da Fofana, Modric e Rabiot.

Spalletti deve rinunciare a Frattesi?

Il possibile scambio col Milan rischia di chiudere le porte all’arrivo di Frattesi, che proprio con Spalletti ha dato il meglio di sé in Nazionale. Ma i discorsi con l’Inter si sono raffreddati per diversi motivi. Il primo è di natura economica: Comolli non può soddisfare Marotta, che valuta il centrocampista 30 milioni.

Allora, sono state prese in considerazioni altre piste. Scartata l’ipotesi di inserire nell’affare Khéphren Thuram, incedibile per la Signora. È emerso anche il nome di Cambiaso, ma poi la Juventus si ritroverebbe con la coperta cortissima sulle corsie laterali. Resta la volontà di Frattesi di cambiare aria a gennaio per non rinunciare al sogno Mondiale, ma la strada – almeno quella che porta a Torino – è sempre più in salita.