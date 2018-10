Juventus: e ora dove lo metti Douglas Costa? Rischia Dybala

Beata abbondanza in casa Juventus. Se da una parte Max Allegri incrocia le dita affinchè nessuno dei suoi giocatori in giro per il mondo con le nazionali incappi in qualche infortunio, dall’altra parte il tecnico bianconero si prepara a rimettere in distinta Douglas Costa. Un’ulteriore freccia nella faretra dell’allenatore della Juventus che potrà sfogliare la margherita in attacco come negli altri reparti. Alla ripresa del campionato, prima gara col Genoa tra due settimane, per poi affrontare un altro ciclo intenso con le due gare di Champions con il Manchester United di Mourinho e Pogba che decideranno, di fatto, il passaggio del turno e il primo posto nel girone.

E dire che l’assenza di Douglas Costa la Juventus non l’ha nemmeno avvertita. Il brasiliano si è praticamente fatto fuori da solo, prima facendosi espellere contro il Sassuolo per l’arcinoto sputo a Di Francesco, sanzione commutata poi in 4 giornate di squalifica dal giudice sportivo e per fugare ogni dubbio, o recriminazione, si è anche infortunato.

Il rientro del brasiliano rimette Allegri in difficoltà, se così si può dire, sulle scelte in attacco. Una rotazione in più per una squadra già micidiale là davanti. Un problema, forse, nella gestione soprattutto di Dybala e Bernardeschi che nel frattempo, in contumacia Costa, sono cresciuti, si sono presi i propri spazi, nell’undici iniziale e come primo cambio dalla panchina. Insomma il mister bianconero dovrà ancora una volta fare uno slalom di gestione delle energie ma anche lavoro psicologico per far sentire tutti importanti allo stesso modo.

Tra l’ex Fiorentina e l’ex Palermo quello che potrebbe patire di più il rientro di Douglas Costa è proprio la Joya. Dybala è tornato su livelli che gli sono noti in queste settimane, dal ritorno al gol col Bologna, allo strappo decisivo nel gol del 2-1 al Napoli fino alla tripletta in Champions allo Young Boys. Un giocatore finalmente ritrovato per Allegri e per la Juventus l’argentino che proprio adesso che si sta integrando al meglio con Cristiano Ronaldo, non va perso soprattutto psicologicamente rimettendolo in panchina. In soccorso di Allegri viene, oltre ad un calendario comunque fitto di impegni, la sua gestione sui 90 minuti e passa di partita mettendo quasi sullo stesso piano l’importanza di chi va in campo dal primo minuto rispetto a chi entra nella ripresa spesso a dare il cambio di passo, lo strappo, la mazzata decisiva agli avversari. In ciò Douglas Costa, ma anche Bernardeschi, sono i giocatori prediletti di Allegri ancora di più ora che il tecnico sta provando, lentamente, a trasformare l’ex viola in un giocatore versatile anche a centrocampo nel ruolo di interno oltre che su tutto il fronte d’attacco (addirittura Mancini sembra voglia utilizzarlo da falso nueve con la Nazionale).

Qualche volta potrebbe riposare Mandzukic, anche se tra i fedelissimi di Allegri, in un attacco tutta rapidità comandato da Cristiano Ronaldo. Lui no, lui non sembra aver bisogno di riposare.

