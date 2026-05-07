Juventus e Roma, a chi conviene lo scambio Ndicka-Koopmeiners? Il clamoroso intreccio tra Champions e mercato

Spalletti e Gasperini continuano a essere concentrati sul presente e sulla corsa al quarto posto, ma il futuro è già qui: la partenza dell'olandese può sbloccare diversi scenari.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Juventus e Roma, tra Champions e mercato. Il presente resta più importante del futuro per bianconeri e giallorossi, vista la posta in palio in questo rush finale di campionato, ma è inevitabile che le due società stiano già programmando la prossima stagione. Le risorse che arriveranno dalla UEFA sposteranno non poco gli equilibri, a seconda della competizione di riferimento, ma ad oggi appare giusto pensare anche ad eventuali scambi di lusso: Koopmeiners-Ndicka può essere uno di questi, con l’ex Atalanta che ritroverebbe il suo mentore Gasperini e il difensore ivoriano che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato di Spalletti. Tutto in stato embrionale, ma bilanci e paletti del fair play finanziario (soprattutto sponda capitolina) potrebbero accorciare le tempistiche della trattativa.

Scambio Ndicka-Koopmeiners, a chi conviene?

Che alla Juve serva un difensore centrale ormai non è più un segreto. Al di là del futuro di Gleison Bremer, attorno al quale ruota tutto il mercato bianconero per motivi tanto tecnici quanto economici, i bianconeri regaleranno a Spalletti (a prescindere) un calciatore in grado di giocare sia a quattro che a tre, così da garantire maggiori soluzioni al manager di Certaldo, pronto a tornare al suo classico 4-2-3-1 all’alba della prossima stagione.

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Vero, il calcio posizionale sembra essere diventata roba da dinosauri, lasciando spazio ad un calcio dinamico, fluido, relazionale. Ed ecco perché i tecnici prediligono giocatori duttili, adattabili in ogni situazione e in qualsiasi sistema di gioco, senza snaturare necessariamente il loro essere. Prima le caratteristiche, poi la richiesta. Spalletti ne è pienamente consapevole e non vuole commettere errori. Pochi acquisti ma forti e funzionali. E almeno uno per reparto, salvo clamorose sorprese.

Ndicka come alter ego di Kelly, ma anche alternativa “extra” per le tante sfide che attendono la Juve, impegnata in più competizioni anche l’anno prossimo. Leadership, fisicità e tecnica, più alcuni gol su palla inattiva. Uno di questi arrivato proprio contro Yildiz e compagni nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico, che ha spianato la strada alla risalita della truppa spallettiana. Con Bremer e senza Bremer, Ndicka è un elemento gradito.

E Koopmeiners? Con l’arrivo di Spalletti, ha iniziato ad interpretare il ruolo di braccetto mancino nella difesa a tre, prima di sparire nuovamente dai radar con il ritorno in campo di Bremer, baluardo difensivo della Vecchia Signora, nonostante il clamoroso errore messo a referto contro il Verona. Risultato poi fatale. In mediana, invece, l’olandese non ha mai particolarmente convinto, finendo sempre alle spalle di Locatelli, Thuram e McKennie. E talvolta, anche di Miretti.

Perché alla Roma? Il motivo numero uno corrisponde al nome di Gian Piero Gasperini. Il “maestro” del talento classe ’98, consacratosi nell’Atalanta del Gasp, prima di essere ceduto ai bianconeri per circa 60 milioni di euro. Plusvalenza clamorosa per la Dea, un “problema” gigantesco per la Juve in termini tecnici e di bilancio. Calciatore poliedrico, potrebbe essere rigenerato dal suo ex allenatore, che conosce perfettamente profilo ed esigenze di un ragazzo travolto dalla pressione della Continassa.

Quanto valgono Ndicka e Koopmeiners

Tra ammortamenti e valutazioni, c’è di mezzo la necessità di non registrare minusvalenze. La Juve, infatti, non può (e non vuole) cedere Koopmeiners per una cifra inferiore ai 30-35 milioni di euro, mentre la Roma tende a stimare il valore di Ndicka intorno ai 40 milioni di euro. I due, di fatto, si equivalgono, ma chi può permettersi di non fare sconti è proprio il club dei Friedkin.

Sponda Roma, però, il problema si chiama UEFA: entro il 30 giugno, il settlement agreement stipulato con l’organismo guidato da Ceferin costringe i giallorossi a dover incassare tra i 50 e i 60 milioni di euro, a fronte di plusvalenze che vanno registrate non oltre la fine della stagione sportiva 2025/26. C’è chi è arrivato a parametro zero come Svilar e lo stesso Ndicka, senza dimenticare giocatori di spessore come Koné, Soulé e il giovane Pisilli.

In tal senso, Ndicka e Koné sembrerebbero i primi in lista di sbarco, anche per non abbassare eccessivamente il tasso tecnico dell’organico di Gasperini, che in estate si aspetta un ulteriore sforzo da parte dei Friedkin. Il difensore alla Juve e il francese all’Inter? Più di una possibilità, ma sull’ivoriano c’è sempre l’ombra del Barcellona, che ha messo nel mirino Alessandro Bastoni dell’Inter e cerca un centrale mancino con determinate caratteristiche. Che la Champions porti consiglio.