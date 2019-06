Juventus e Roma trovano l'accordo: fatto uno scambio

Fine giugno intensissima per la Roma sul fronte mercato. In uscita, principalmente, ma non solo, perché pur rinunciando a diversi pezzi pregiati tra giocatori affermati e giovani di talento, il club giallorosso sta riuscendo a realizzare scambi importanti che arricchiscono l’organico del neo tecnico Paulo Fonseca di elementi di prospettiva e valore.

Così se dal Napoli è in arrivo Amadou Diawara nell’operazione che porterà in azzurro Kostas Manolas, è stata definita anche un’altra operazione, questa volta dalla Juventus.

In bianconero finisce Luca Pellegrini, a Roma arriva Leonardo Spinazzola più un conguaglio di 10 milioni. Affare a titolo definitivo, motivato essenzialmente da ragioni economiche.

La Roma aveva infatti l’esigenza di mettere a bilancio una serie di plusvalenze entro la fine di giugno per chiudere il bilancio del 2018-19. Così in attesa di chiudere l’operazione con il Napoli, dopo il no di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua si è reso necessario accelerare i negoziati con la Juventus per perfezionare lo scambio di terzini.

Pellegrini è stato valutato 15 milioni, Spinazzola 25. Tra i due giocatori ci sono sei anni di differenza: classe ’99 Pellegrini, classe ’93 Spinazzola.

L’ex atalantino lascia quindi in via definitiva la Juventus, dove era tornato all’inizio della scorsa stagione dopo le ottime stagioni all’Atalanta, che lo avevano portato nel giro della Nazionale prima di incappare in una serie di infortuni e potrebbe giocarsi in giallorosso la maglia da titolare in caso di partenza di Kolarov, mentre Pellegrini, reduce da sei mesi in prestito al Cagliari, potrebbe essere valutato da Sarri in ritiro per poi restare in organico o essere nuovamente ceduto in prestito qualora il neo-tecnico della Juventus non lo reputasse all’altezza del ruolo di vice Alex Sandro. Lo stesso esterno brasiliano peraltro non è sicuro di restare a Torino: deciderà il mercato e magari anche la volontà dello stesso Sarri, che per la propria linea difensiva a quattro potrebbe richiedere giocatori più abili nella fase di contenimento.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 28-06-2019 21:41