Juventus e Roma verso uno scambio di top player

La Juventus torna alla carica per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è uno degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici, pronto a tentare una mossa clamorosa per convincere i giallorossi a cedere l'ex gioiellino dell'Inter, che in questa stagione è esploso in serie A.

I capitolini, già alle prese con diverse polemiche interne, non vogliono privarsi di Zaniolo ma la trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2024 è ora in stallo in attesa del nuovo allenatore e i bianconeri si sono inseriti: il ds Paratici, secondo Tuttosport, è pronto a proporre in scambio niente meno che Gonzalo Higuain, che rientrerà a Torino dopo un anno di alti e bassi tra Milan e Chelsea. Nonostante l'imminente arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera il futuro del Pipita potrebbe essere lontano da Torino, e la Vecchia Signora potrebbe inserirlo nella trattativa per accaparrarsi il cartellino di Zaniolo.

La Roma è alla ricerca di una prima punta dopo l'addio di Dzeko, ormai a un passo dall'Inter, e Higuain sarebbe un'offerta allettante. Sul tavolo anche altre contropartite tecniche di primissimo piano come Mandzukic, Cuadrado e Perin.

Zaniolo in questa stagione ha disputato 27 partite di campionato, andando a segno in 4 occasioni, e 7 match in Champions League, segnando due reti nell'ottavo di finale contro il Porto. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri le sue prestazioni sono nettamente calate, anche a causa di alcuni problemi muscolari.

Da archiviare in fretta la stagione per Higuain: l'argentino ha segnato 13 reti tra Milan e Chelsea, il suo peggior bottino da 9 anni a questa parte.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 10:31