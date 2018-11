Juventus e Superlega, Agnelli svela i dettagli dell'operazione

No deciso alla Superlega, idea di cui si parla ciclicamente, ma che tutti sembrano rifiutare sdegnosamente, ma significativa apertura al suo… compromesso, ovvero una Champions League un po’ più “super”, ma che non sarà mai un torneo chiuso modello Nba e neppure ad inviti. Sarà questo il futuro delle Coppe Europee nel breve e medio periodo. A proclamarlo con forza sono stati due dei dirigenti più influenti, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il numero uno dell’Eca, l’ente che riunisce i club più ricchi del continente, nonché presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in un’intervista congiunta rilasciata alla ‘Bbc’ a margine della riunione Uefa svoltasi a Bruxelles.

Il più agguerrito è stato Ceferin, che viaggia spedito verso il secondo mandato (lo sloveno si ricandiderà alle elezioni del febbraio 2019) e che ribadisce quella che è la propria linea dal primo momento, anche con toni duri: “Questa Superlega non vedrà mai la luce del giorno. È una sorta di finzione o di sogno”.

Tanti saluti quindi alle rivelazioni di ‘Football Leaks‘ su un presunto patto segreto tra Uefa e top club: “È fuori questione autorizzare la Superlega. Tutti possono e potranno continuare a competere nelle competizioni europee. I club ricchi diventano spesso più ricchi e penso che siamo una delle poche organizzazioni al mondo che cercano di affrontare questo problema. Il calcio europeo andrà avanti se continuerà a rimanere unito, questa è la nostra opinione. Comunque abbiamo delle idee” ha aggiunto Ceferin, che continua quindi a trovare nell’Italia un valido alleato dopo che proprio l’allora presidente della Figc Tavecchio fu tra i primi ad appoggiare la candidatura del dirigente sloveno.

Queste invece le parole di Agnelli: “Posso confermare che non abbiamo mai visto, né discusso, né siamo implicati nella creazione di questo documento. Siamo completamente impegnati con la Uefa per far progredire il gioco del calcio”.

Tra queste idee potrebbe esserci un rimescolamento del calendario, con la teorica nuova Champions, sempre più ricca, che potrebbe spostarsi nel fine settimana, relegando i campionati nazionali al martedì e mercoledì. Solo un progetto, che comunque andrà definito entro il 2020 se si vorrà partire dal 2024. Per i prossimi cinque anni, comunque, non cambierà nulla e alla Champions si continuerà ad essere ammessi grazie ai piazzamenti nei campionati nazionali, che continueranno a vivere senza alcuno svilimento.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 15:40