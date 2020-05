Juventus: è una lotta a tre per Milik, la richiesta del Napoli

Il rinnovo sempre più probabile di Dires Mertens con il Napoli obbliga Arkadiusz Milik al trasferimento: il polacco vuole giocare con più continuità ma per farlo ha bisogno di cambiare aria. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Sulle sue tracce c'è da tempo la Juventus: i bianconeri hanno sondato il terreno già a gennaio ma in estate sono pronti all'affondo. La richiesta di Aurelio De Laurentiis è di almeno 50 milioni di euro ma Paratici dovrà superare la concorrenza di Arsenal e Atletico Madrid. I Gunners vogliono arricchire il reparto offensivo e i Colchoneros farebbero un tentativo se Cavani accettasse la corte dell'Inter.

Qualora la trattativa dovesse complicarsi troppo, la Juve punterebbe dritto su Donyell Malen: classe 1999 è in grado di disimpegnarsi in tutte le posizioni dell'attacco. Il suo procuratore è Mino Raiola, e proprio quest'ultimo potrebbe ricavarsi un ruolo importante nell'eventuale arrivo in serie A di un altro dei suoi tanti assistiti. Il Psv non vorrebbe privarsene ma per la giusta offerta sarebbe difficile negare il trasferimento.

Molto dipenderà anche dal futuro di Gonzalo Higuain: il suo contratto con i campioni d'Italia scadrà nel 2021 e non è ancora stata imbastita una trattativa per il rinnovo. Recentemente ha parlato così a TyC Sports: "Tornare al River? Non so cosa succederà, posso dire che al momento ho la testa sulla Juve, sono solo concentrato su questo. Il River mi ha sempre dato tutto: mi hanno fatto crescere, mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra, e di essere acquistato da un top club come il Real Madrid".

"Chi ha giocato nel River e vede com'è la squadra adesso, pensa: che bello! La squadra di Gallardo è molto contagiosa, ha personalità, cinismo, tutto… Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco" ha concluso il Pipita.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 10:46