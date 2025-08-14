Juventus e Vlahovic, adesso è finita. Futuro scritto per il serbo, ecco chi paga

Da qui a fine mercato appare improbabile che arrivino offerte importanti, si prospetta un anno da separato in casa che mette Tudor nei guai

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quando ha segnato il gol del 2-0, dopo essere stato riempito di fischi per la rete facile-facile sbagliata sotto porta poco prima, non ha esultato. Se agli insulti ricevuti aveva replicato applaudendo ironicamente Dusan Vlahovic dopo il gol nella festa di famiglia con l’Under 23 ha borbottato qualche parolina tra sè e sè e se n’è tornato a centrocampo corrucciato. La storia d’amore mai decollata tra l’ex viola e il popolo di Madana è ufficialmente finita ma si preannuncia un anno di livori per sancire il definitivo divorzio.

Vlahovic separato in casa

Con il Milan che ha abbandonato la pista, tuffandosi su Hojland, e le inglesi che nicchiano, per niente disposte a spendere oltre 20 milioni per prendere un giocatore tutto da ricostruire anche psicologicamente, quando a giugno verrebbe via gratis, appare scritto il futuro del serbo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il problema di Tudor

Per Vlahovic si prospetta un futuro preciso con una sola duplice variante: 1) ipotesi A, fuori rosa da separato in casa o ipotesi B) a disposizione da “sopportato” in casa. In entrambi i casi un bel guaio per Tudor perché sarà il tecnico bianconero a pagare davvero questa situazione. Sia perché dovrà gestire una situazione difficile (ipotesi A) sia perché rischia di non avere un altro attaccante dal mercato (ipotesi B). Nel post partita, Tudor ha parlato anche dei fischi ricevuti dall’attaccante dicendo: “Mi dispiace sempre, è un giocatore della Juve ed è un ragazzo che si allena bene”.

I tifosi della Juve scaricano Vlahovic

I tifosi bianconeri non si sono fatti sentire solo sugli spalti ma anche sul web in merito alla situazione Vlahovic. Quasi un plebiscito contro il serbo: “Vlahovic, gol sbagliati del genere davanti alla porta vuota non si vedono neanche nel campionato amatoriale” e poi: “Ha dimostrato di tenere più ai soldi che alla Juve. Non ha avuto l’ umiltà di riconoscere che 12mln netti sono un furto. Certo la colpa non é solo sua ma della.passata dirigenza” e ancora: “Fischiare non serve a nulla anche perché la società fa le sue scelte a prescindere da ciò che vogliamo e non vogliamo poi finché un giocatore indossa la nostra maglia va sostenuto soprattutto allo stadio”

C’è chi scrive: “Non credo che sia corretto l’accanimento contro Vlahovic . Non mi piace. È stato fallimentare. Ma sta rispettando un contratto assurdo che qualche idiota gli ha fatto” e poi: “Vlahovic è ora di alzare i tacchi…per il bene di tutti, il tuo in primis!” e anche: “Alla Juve devi essere un top altrimenti aria (a parte che ne dovrebbero rimanere solo 3-4 xké gli altri non sono da Juve). Dusan ormai è solo top per lo stipendio”

Il web è scatenato: “Quest’anno i fischi se li è cercati creando una situazione ostile con la Juve. Rifiuta un rinnovo per aiutare economicamente la società. Guadagna 12 milioni senza merito. Preferisce andarsene a costo zero. Ci tradirebbe per il Milan” ma anche: “Fischiare un ragazzo che, come farebbe ognuno di noi, sta cercando di prendere i soldi che da contratto gli spettano! Contratto che non ha firmato da solo. Può piacere o meno, ma é nel giusto” e infine: “Chi indossa la maglia bianconera per principio non lo fischio mai e penso che alla “festa” in famiglia non lo si debba fare a prescindere. Peró al posto di Elkann, i solid x tenerlo un anno in tribuna ce li metterei io (se é vero ció che si legge) merita solo questo”.