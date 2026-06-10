Juventus, ecco chi è il Dibu Martinez: scaramanzie, peluche, coraggio e quella lite con Gattuso. Il retroscena sul soprannome

La storia del portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa: è lui l'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti, per aggiungere personalità ed esperienza

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Alla vigilia dell’inizio dei Mondiali, la Juventus accelera per il Dibu Martinez. Il portiere della nazionale argentina è l’obiettivo numero uno di Luciano Spalletti, che ha richiesto personalità ed esperienza internazionale tra i pali bianconeri. Totale apertura da parte del calciatore e trattativa con l’Aston Villa che entrerà nel vivo nelle prossime ore. Personalità da vendere ed esperienza internazionale, ma non solo: l’estremo difensore sudamericano è anche tanto altro, come dimostrano riti scaramantici, peluche, parate iconiche e liti nel recente passato. Tra queste, anche una con l’ex ct Gennaro Gattuso.

Chi è il Dibu Martinez: le origini e il legame con la famiglia

Tutto parte da Mar de Plata. Il luogo in cui cresce il giovane Damián Emiliano Martínez Romero, in un contesto familiare tutt’altro che semplice: un padre sempre al lavoro, tra un mercato di pesce e l’altro, e una mamma che si sacrificava facendo le pulizie 8-9 ore al giorno, senza dimenticare il fratello Alejandro, con cui condividerà gran parte del suo percorso anche in Europa. In testa un sogno, poi diventato obiettivo. Tanti sacrifici per arrivare nel mondo dei grandi e nel calcio che conta, costruendosi un’alternativa.

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Dalla famiglia agli amici. Con alcuni di questi, il Dibu forma persino una banda: “I mostri”. “I bambini all’epoca volevano un nome che ci identificasse, i mostri era quello che restava più impresso”, ha poi spiegato nel 2022 l’estremo difensore dell’Argentina. Un gruppo di cinque amici, sempre fianco a fianco.

E poi ancora il calcio, al centro di ogni giornata. Dalla recinzione davanti a casa, ricordata con emozione da Emiliano e dal fratello Alejandro, ai lunghi viaggi dalla spiaggia di Punta Mogotes al barrio Jardìn. Due pali di legno, nessuna rete, ma solo tanta immaginazione e voglia di divertirsi, apprendendo il gioco più bello del mondo. Passione pura, utile ad allontanarsi da ambienti meno “lineari”.

Dai primi passi nell’Urquiza alla scelta del ruolo

Fisico robusto, voce autorevole, grande forza esplosiva nelle gambe ed elasticità fuori dal comune. Queste le principali caratteristiche di un giovanissimo Emi Martinez, poi lavorate col tempo. Ma già allora, a 6-7 anni, volava da un palo all’altro con i colori dell’Urquiza, la squadra in cui ha mosso i primissimi passi nel mondo del calcio. Inizialmente, peraltro, all’allenatore serviva un giocatore di movimento, ma lui non ebbe dubbi: “No, io sono un portiere“. Parola della mamma del Dibu.

Jorge Peta è il primo a credere in lui, accorgendosi di qualità fuori dal comune, ma la grande occasione arriva ai tempi del San Isidro, formazione in cui si guadagna a suon di prestazioni il soprannome di “Maravilla Martinez”. Ed ecco i provini per fare il grande salto: il River dice no, il Boca pure. E allora? Arriva la chiamata dell’Independiente, grazie alla mediazione di Cacho Gonzalo, allenatore del San Isidro, che lo propone direttamente allo storico portiere dei Diavoli Rossi Pepé Santoro.

Il soprannome Dibu: da dove nasce e cosa significa

È proprio ai tempi dell’Independiente che nasce il soprannome “Dibu“, che segnerà in maniera indelebile la vita e la carriera di Emiliano Martinez. Ad affidargli tale appellativo è Alejandro Munoz, compagno di squadra e grande amico dell’attuale portiere dell’Aston Villa. Perché Dibu? Il cartone animato preferito da Martinez si chiama “Mi familia es un dibujo” e il protagonista è proprio Dibu, un portiere forte, con i capelli rossicci e le lentiggini sul volto. “Emi, sei identico a Dibu”, parola di Munoz. E da lì la storia è cambiata.

La chiamata dell’Arsenal e la svolta della carriera

Intanto, il suo percorso va avanti. Nell’Independiente scala velocemente le gerarchie del settore giovanile e sorprende tutti, scendendo in campo a 16 anni nell’Under 17, nel campionato sudamericano della stessa categoria in Cile. È qui che si fanno vivi gli osservatori dell’Arsenal, che poi lo spingeranno a rimanere in Inghilterra e a diventare un portiere di caratura internazionale. Non un’esperienza facile, considerando l’ingombrante presenza di colleghi del calibro di Cech, Szczesny e Ospina, che lo spingeranno a trovare spazio altrove con le casacche di Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading.

Poi, l’incontro con Mandinha, la figlia del proprietario del ristorante in cui Martinez era solito mangiare (che diventa la sua compagna e la sua personale insegnante di inglese), e il momento della svolta: Leno, titolare dell’Arsenal, si infortuna e Dibu Martinez ha finalmente l’occasione di dimostrare il suo valore. Emiliano vola e non si ferma più, fino alla conquista della FA Cup a Wembley da assoluto protagonista e alle attenzioni della nazionale maggiore.

Gesti scaramantici, curiosità e retroscena del Dibu

Da Mar de Plata al tetto del mondo. Nel giro di pochi mesi, il Dibu Martinez si prende anche la porta della nazionale argentina, diventando protagonista della Copa America del 2021 e del Mondiale 2022, vinto in Qatar con la selezione gestita dal ct Scaloni e trascinata dalla stella di Lionel Messi. Poi, il premio come miglior portiere del mondo e il successo planetario, derivante dall’iconica parata con il piede (in spaccata) sul tiro di Kolo Muani in finale contro la Francia. Forse l’intervento di un portiere più importante della storia del calcio, per minuto e modalità.

Il talento, però, non basta. Serve tutto nel calcio, anche quello che talvolta ti fa sembrare “scomodo” agli occhi della gente. I mind games sui calci di rigore, le “chiacchierate” dagli 11 metri registrate dai microfoni a bordocampo con Yerri Mina, la semifinale con l’Olanda al Mondiale e poi tanto altro. Gesti scaramantici? Quanti ne volete. Un paio di peluche regalati dalla moglie prima del Campionato del Mondo, il pinguino di Santi e la giraffa di sua figlia piccola, Ava, da portare sempre con sé nello spogliatoio (come mascotte). E poi i parastinchi, ricoperti da immagini che ricordano dolci momenti con la famiglia e fasi salienti della sua carriera.

La lite con Gattuso

Prendere o lasciare, il Dibu Martinez è questo. Bianco o nero, ma forse dovrà abituarsi a un mix. Semplicemente per motivi cromatici. Come in campo, anche davanti a microfoni e telecamere si lascia andare a dichiarazioni forti, senza giri di parole. È quanto successo a margine dei playoff per i Mondiali 2026, quando l’argentino arrivò a rispondere (a distanza) al ct azzurro Gennaro Gattuso, che si era lamentato delle differenze tra il format europeo (solo la prima va direttamente alla fase finale) e quello sudamericano (passano sei nazionali su dieci nel girone) in fase di qualificazione Mondiale.

E il Dibu, numero uno dell’Albiceleste, non andò per il sottile: “Giocano sempre sui campi perfetti e bagnati… Non sanno com’è il Sud America, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa”, specificò Martinez a DSports, piuttosto infastidito dalle dichiarazioni del manager calabrese. Mai mettersi contro il Dibu, provare per credere.