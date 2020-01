Juventus, ecco chi sta per partire: mercato in ebollizione

La Juventus capolista in campionato e ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia ha bisogno di sfoltire la rosa.

Lo sapeva in estate, tanto è vero che ha anche rischiato di cedere due elementi rivelatisi poi fondamentali come Paulo Dybala (guai a toccare la Joya, adesso) e Gonzalo Higuain (al quale, non va dimenticato, non è stato permesso di indossare la casacca numero 9), lo sa anche ora.

I grandi investimenti effettuati dalla società campione d’Italia prima per Cristiano Ronaldo e poi per Matthjis De Ligt hanno bisogno di trovare dei contrappesi dal punto di vista economico. Non soltanto con il marketing, particolarmente attivo a proposito del pluri-pallone d’oro portoghese, ma anche attraverso cessioni.

Maurizio Sarri ha già dato il benestare, per esempio, all’addio a Emre Can. Quello di non inserire il nome del tedesco nella lista della Champions League è stato più di un messaggio: il ragazzo ha mercato soprattutto in Germania, ma vuole ponderare bene ogni decisione. Anche per Daniele Rugani l’avventura in bianconero sembrava sul punto di concludersi: il bruttissimo infortunio subito da Merih Demiral in campionato contro la Roma (a proposito: i giallorossi saranno i prossimi avversari dei piemontesi in Coppa Italia) ha però rimescolato le carte in tavola e il toscano, a meno che non arrivi la classica super-offerta, non si muoverà dalla Continassa.

E poi c’è il capitolo Federico Bernardeschi, con Sarri che sta cercando di trovare la collocazione più adatta a un calciatore che nella prima parte della stagione ha reso molto meno di quanto atteso. Le offerte, per l’ex fiorentino, non mancano.

Per chiudere, infine, occhio anche alla situazione di Adrien Rabiot. Arrivato a parametro zero, il francese dall’ingombrante mamma-manager potrebbe partire a gennaio generando una plusvalenza importante.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 08:13