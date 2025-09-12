Juventus, ecco come Comolli ha conquistato i tifosi: le parole del dg infiammano la piazza

Il dg bianconero, nella conferenza stampa di presentazione dei neo acquisti, fa il punto sul mercato e scatena i tifosi sui social

“La Juve è più forte dopo il mercato”. E’ più un ‘Comolli-day’ che la presentazione ufficiale di Edon Zhegrova e Lois Openda: il direttore generale della Juventus ha tracciato un bilancio sulla sessione estiva di calciomercato e ha già conquistato anche i tifosi. Dall’equilibrio ridato ai bianconeri al rispetto del Fair Play Finanziario, dopo un anno disastroso a livello di perdite e un calciomercato totalmente sbagliato dal suo predecessore. E non solo: il francese ha anche risolto, per ora, il caso Vlahovic che resterà parte attiva a Madama almeno fino a gennaio. I tifosi bianconeri, intanto, sul web dimenticano Giuntoli e spiegano perché il francese faccia proprio al caso della Vecchia Signora dopo anche le verità emerse su Kolo Muani e l’attacco frontale al PSG.

La strategia di Comolli: confermare la spina dorsale

Comolli ha sottolineato come la priorità fosse mantenere i giocatori chiave: “Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra. Abbiamo una squadra molto competitiva e non eravamo a nostro agio nel vendere alcuni giocatori che avranno sicuramente un ruolo importante”. Il dirigente ha poi motivato le scelte legate ai nuovi arrivi: “La creatività e l’estro di Zhegrova l’ho ammirata da presidente del Tolosa ed è quello che stavamo cercando. La potenza e l’abilità di Openda ci ha portato a ingaggiarlo. Speravamo di farli arrivare prima, ma dovevamo aspettare di cedere Nico Gonzalez”.

E infine ha sottolineato Comolli: “Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra il creare una rosa competitiva e rispettare il Fair Play Finanziario. Penso che siamo riusciti a farlo”.

Il caso Kolo Muani e i rapporti con il PSG

Non poteva mancare un riferimento alla vicenda che ha coinvolto l’attaccante francese Kolo Muani, oggetto di desiderio dei bianconeri per un’intera estate: “Per quanto riguarda Kolo Muani: non ho mai parlato con il presidente del Psg, non ho mai litigato. Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste. Ci sentiamo più forti”.

Una Juve giovane e ambiziosa

Comolli ha concluso facendo un bilancio sul progetto bianconero: “Abbiamo tenuto i calciatori che volevamo tenere, abbiamo dei neo-acquisti, recupereremo presto Cabal e Vlahovic ha dimostrato di poter dare tanto. Siamo una squadra piuttosto giovane, una delle più giovani della Serie A, volutamente. Ci sono calciatori con maggior esperienza ma hanno quantità e qualità”.

Il direttore generale ha poi voluto ringraziare la proprietà per il sostegno durante il mercato: “Sono contento e soddisfatto del modo in cui abbiamo condotto il calciomercato. Vorrei ringraziare la proprietà perché tutto l’impegno che hanno dimostrato è stato fantastico. C’è stato grande impegno per rendere la Juve un club di successo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi”.

I tifosi bianconeri approvano la strategia di Comolli

Giuntoli è ormai dimenticato dai tifosi bianconeri ma, soprattutto, il neo direttore generale Comolli è già nei cuori dei tifosi che, dopo le sue parole in conferenza stampa, si sono scatenati sul web: “Comolli è un professionista serio e preparato lontano come idee dal letamaio che c’è nella nostra FIGC e tutto il seguito di incapaci, giornalisti e media asserviti al potere. Ha fatto bene Elkann a scegliere uno lontano dal nostro sistema marcio. Mi auguro che vada avanti con le sue idee fino alla fine.”

C’è poi chi scrive: “Insomma, direi perfetto Comolli. Vai a vedere che ci prenderemo pure KoloMuani quando se ne andrà Vlahovic.” E ancora: “Lo dicevo in tempi non sospetti che era la svolta. Ora per una certa stampa faziosa sarà dura scrivere sciocchezze con il timore di essere smentiti in conferenza.”

I tifosi restano contenti di Comolli: “Che bello avere un dirigente serio dopo 5 anni e soprattutto post Giuntoli.” E ancora: “Più lo ascolto più mi piace. Non eravamo più abituati alla chiarezza. Ci eravamo assuefatti alle banalità. Dovrebbe parlare più spesso.”

Non si placano i commenti: “Possiamo dire che è stata la conferenza di Comolli piuttosto che la presentazione di Zhegrova e Openda, comunque che belli che sono. Edon non ci sarà contro l’Inter ma lo aspetteremo con gioia.” E infine: “Con Damien Comolli e Chiellini sono finite certe ricostruzioni giornalistiche di PURA fantasia hanno una comunicazione DIRETTA e senza peli sulla lingua verso l’esterno bentornata.”

