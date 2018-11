Juventus, ecco Cr7 da chi prende consigli sulle punizioni

La Juventus è davvero una squadra dalle mille risorse. Tante squadre hanno solitamente un solo tiratore di punizione, nel club bianconero persino il portiere ha la classe di piazzare la palla nel sette da distanze considerevoli. Almeno questo è quello che si evince nell’ultimo video postato dal portiere della Juventus Wojciech Szczesny che posta un video in cui mostra non solo tutta la sua abilità nei calci piazzati, ma anche di avere una certa dose di umorismo, sotto quel volto sempre impassibile.

Palla nel sette e applausi – Nella didascalia del video, infatti, è possibile leggere: “Grazie Cristiano Ronaldo per avermi aiutato con il rigore contro il Milan. Sarò felice di contraccambiare il favore con qualche consiglio sulle punizioni” rincorsa, palla all’incrocio dei pali, e applausi scroscianti dei presenti che non si aspettavano tale classe.

Juventus, un esercito di tiratori scelti – Nell’ultima partita contro il Milan, infatti, Cristiano Ronaldo aveva suggerito a Szczesny da quale lato buttarsi, dal momento che Cr7 e Higuain sono stati per lunghi anni compagni di squadra al Real Madrid. E Cristiano Ronaldo, oltre a tutte le doti eccezionali che mostra ogni volta, deve possedere anche un ottimo intuito e una perfetta memoria, dal momento che con certezza assoluta ha indicato al portiere juventuno da che parte buttarsi, rendendo così innocuo il tentativo dagli undici metri dell’attaccante del Milan. E così, se un giorno la Juve si ritroverà a giocare senza Pjanic, Dybala, Cristiano Ronaldo, e tutti gli altri tiratori scelti che può vantare in squadra: niente paura, come il migliore Chilavert, Wojciech Szczesny sarà sempre pronto a intervenire dalle retrovie e piazzare la palla dove il suo omologo, proprio non potrebbe riuscire ad arrivare.

SPORTEVAI.IT | 15-11-2018 10:17