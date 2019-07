Juventus, ecco Demiral

Rinforzo in difesa per la Juventus. I campioni d’Italia hanno infatti comunicato con un post sui propri canali social l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo.

Il centrale turco classe ’98 è stato pagato dai bianconeri 18 milioni, pagabili in quattro esercizi. Il nazionale under 21, che era arrivato in Emilia a gennaio rendendosi protagonista di un ottimo girone di ritorno, ha firmato un contratto fino al 2024

L'accordo tra i club era già stato raggiunto da diverse settimane, al punto che il giocatore che aveva già svolto le visite mediche presso il J Medical all'inizio di giugno.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2019 20:57