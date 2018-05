Juventus, ecco Emre Can

Adesso forse ci siamo davvero. Emre Can, reduce da un lungo infortunio alla schiena che non gli ha permesso di mettersi a disposizione del ct della Germania Löw in vista del Mondiale di Russia, ha vissuto dalla panchina la finale di Champions tra il Liverpool e il Real Madrid. Si è trattato dell’ultimo atto dell’esperienza inglese del centrocampista di origini turche, che già lunedì dovrebbe cominciare la nuova avventura con la Juventus.

Secondo quanto riportato da 'Premium Sport', infatti, Emre Can è atteso in Italia a inizio settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto di cinque anni che lo legherà ai campioni d’Italia, bravi ad anticipare una folta concorrenza per assicurarsi a costo zero il talentuoso giocatore classe ’94. E proprio quello delle visite mediche sarà un passaggio fondamentale, ma la Juventus monitora da tempo lo stato di salute di Can.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 22:05