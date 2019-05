Juventus, ecco i 6 colpi chiesti da Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere i piani futuri della Juventus: se la permanenza del tecnico livornese sulla panchina bianconera sembra ormai scontata, lo stesso non si può dire dei possibili colpi di mercato che i campioni d’Italia proveranno a mettere a segno in estate per alzare il livello della rosa e competere per la Champions League.

Secondo quanto riporta lo spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo potrebbe avere voce in capitolo: CR7 chiederebbe un rinnovamento della squadra e avrebbe consigliato una serie di acquisti alla dirigenza della Continassa per primeggiare in ambito europeo.

La lista del cinque volte Pallone d’Oro comprenderebbe 6 nomi: in difesa il centrale dell’Ajax De Ligt, che dopo le imprese in Champions League ha visto alzare vertiginosamente il suo valore e sarebbe molto vicino al Barcellona. A centrocampo Ronaldo consiglia Tanguy Ndombele, mediano del Lione, l’ex Paul Pogba, ora al Manchester United e Adrien Rabiot (Psg). Soprattutto per quanto riguarda Rabiot il pressing di Paratici sarebbe salito nelle ultime ore: il dirigente bianconero avrebbe incontrato a Parigi la madre del giocatore mettendo sul piatto una prima offerta della Vecchia Signora..

Per la trequarti e l’attacco, Ronaldo, in caso di un addio di Paulo Dybala, vorrebbe giocare con gli ex compagni di squadra del Real Madrid Isco e James Rodriguez, entrambi alla ricerca di una nuova sistemazione dopo una stagione deludente.

Sul fronte uscite è da registrare nelle ultime ore l’interesse del Manchester United per Joao Cancelo: il terzino portoghese sarebbe stato contattato dai Red Devils negli scorsi giorni, ma lascerà Torino solo per cifre superiori ai 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 13:01