Juventus, ecco qual è l’unico problema

La vittoria di Empoli ha riportato i tre punti alla Juventus dopo il passo falso col Genoa e soprattutto ha consentito alla squadra bianconera di eguagliare un proprio record: sono 28 punti dopo 10 giornate, più sette virtuale sul Napoli: eguagliata la partenza record del 2012/13 e confermata l’imbattibilità esterna che dura da un anno. Ma c’è davvero da essere Allegri? Con la qualificazione in Champions quasi assicurata ed un cammino in campionato così sarebbe veramente difficile dire altrimenti, ma volendo trovare il pelo bell’uovo c’è qualcosa che non sta funzionando come nelle passate stagioni. Il portiere? No, perché Szczesny si è dimostrato affidabile anche quando c’era ancora Buffon ed ha saputo raccoglierne appieno l’eredità. La difesa? No, perché Bonucci e Chiellini stanno facendo un lavoro eccezionale (tanto da guadagnarsi elogi a non finire dai media inglesi dopo la prestazione all’Old Trafford) e gli esterni non sono da meno, soprattutto Alex Sandro. L’attacco? Con Cristiano Ronaldo è ovviamente un upgrade, quindi neanche a parlarne.

E allora cosa rimane? Il centrocampo ovviamente. L’assenza di Khedira sta pesando come un macigno perché nessuno come il tedesco è capace di eccellere sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Matuidi è l’unico che sta giocando bene con continuità, Pjanic invece sono settimane che sembra un po’ appannato e comunque lontano dai picchi dello scorso anno. Bentancur è giovane ed è normale che abbia continui alti e bassi. Can è ancora oggetto misterioso. Cuadrado e Bernardeschi hanno provato ad adattarsi come mezz’ali ma hanno altre caratteristiche. Quindi per aspirare alla perfezione…il punto su cui focalizzarsi è proprio in mezzo al rettangolo verde.

SPORTEVAI | 28-10-2018 11:16