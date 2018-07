Juventus, eccolo: Ronaldo cerca casa. Già scelto chi verrà ceduto

Altro tassello, altro capitolo sulla questione legata al possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, che ormai sta diventando un tormentone.

Marca, quotidiano sportivo spagnolo sempre bene informato sulle vicende del Real Madrid, ha assicurato che il campione portoghese, icona del calcio mondiale, sta cercando casa a Torino.

“Il clima non sarà mite come in Spagna e Cristiano lo sa. Ma ha un buon ricordo delle trasferte in quella città e, soprattutto, dei tifosi della squadra bianconera: i modi amichevoli che gli hanno sempre riservato e l’intensità con cui vivono il calcio attraggono il portoghese, che ha già giocato nella Premier League e nella Liga e che adesso vuole conoscere la serie A dall’interno” è quanto scrive il quotidiano madridista, da sempre vicino alle vicende del Real Madrid.

Intanto si vocifera che sarebbe stato lo stesso Cristiano Ronaldo a cercare la Juventus, e non il contrario. Secondo quanto riporta Premium Sport, l’attaccante del Real Madrid ha incontrato prima del ritiro del Portogallo in vista del Mondiale in Russia niente meno che Fabio Paratici, uomo mercato del club bianconero.

Alla Juve Ronaldo chiede 30 milioni netti di ingaggio a stagione, per un totale di 120 milioni in quattro anni. Nessun problema per il cartellino: la clausola da un miliardo di euro è stata cancellata per certi mercati e abbassata a una cifra non ancora svelata tra i 100 e i 150 milioni.

Nel caso davvero arrivasse il cinque volte Pallone d’Oro, sarà Gonzalo Higuain ad andarsene. Secondo la stampa inglese Juventus e Chelsea hanno trovato l’accordo per il trasferimento del Pipita a Londra sulla base di 60 milioni di euro. L’argentino è pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, suo ex tecnico al Napoli.

In uscita anche Rugani, sempre nel mirino dei Blues: l’operazione è però separata da quella per la punta albiceleste.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 15:15