Juventus, effetto-Spalletti svanito: dopo il derby esplode la rabbia sui social

I tifosi bianconeri hanno perso la pazienza, si salva solo Conceicao: niente più sogno scudetto, ora si teme anche per il quarto posto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“E facci un gol” cantava invano la curva dell’Allianz ma nonostante la batteria di attaccanti anche nel derby è venuto fuori il mal di gol che affligge i bianconeri: è vero che Paleari è stato tra i migliori in campo ma l’astinenza dei bianconeri inizia a diventare preoccupante. Dopo il pari in Champions arriva un sol punto anche contro il Torino e il popolo bianconero inizia a perdere la pazienza. Si era illusa che il cambio di allenatore avrebbe portato la svolta ma l’effetto Spalletti sembra già sfumato anche perché, risultato a parte, è anche il gioco a latitare e i nuovi continuano a non convincere.

Portieri decisivi nel derby

A un primo tempo bloccato ha fatto seguito una ripresa molto più movimentata: basta possesso palla sterile ma se il portiere granata ha fatto il fenomeno è anche vero che Di Gregorio ha salvato un gol fatto su Chè Adams. Non è piaciuta quasi a nessuno questa Juve come si evince dai commenti sui social. Altro che lotta scudetto possibile…

La rabbia dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Abbiamo bruciato tre allenatori, Allegri, Motta e Tudor per continuare a fare un gioco di m… fatto di tremila passaggi e tiri storti” e poi: “Tecnicamente facciamo vomitare” e anche: “Abbiamo passato tutto il primo tempo nella loro metà campo, creando praticamente nulla. Manca velocità e creatività negli ultimi metri e Coincencao a parte, male tutti a partire da Yildiz che deve darsi una svegliata e non da oggi”, oppure: “Anche stasera con l’11 iniziale, Spalletti fa capire cosa ne pensa del mercato di Comolli. Anzi tra un po’ rispolvererà pure Milik pur di evitare di mettere Openda e David che evidentemente considera indegni pure della peggiore Juve degli ultimi 50 anni”.

C’è chi osserva: “6 attaccanti e nessuno che la butta dentro” e poi: “L’unico centrocampista in grado di tirare da fuori area in modo decente gioca in difesa perché deve ritrovare se stesso altrimenti riempie i pantaloni. Il livello é questo” e anche: “Io giuro che credo di non aver mai visto un giocatore più scarso di David…sembra abbia paura della palla” oppure: “3 allenatori x scoprire che l’unica soluzione è: Palla a Yildiz” e ancora: “Anche questa volta vinciamo la prossima? Dai eh!” e infine: “Finché la Juventus schiererà Locatelli e Cambiaso smetto di guardare le partite”.

Il web è scatenato: “Il problema della Juventus è buttarla dentro e avere un regista come Locatelli che sbaglia 15 passaggi a partita” e poi: “Il quarto posto sarà molto, ma molto difficile… Realismo” e anche: “Effetto Spalletti già finito. Anzi, in realtà mai iniziato. E tanti saluti ai discorsi Scudetto, pensate al 4° posto che è mhttps://sport.virgilio.it/dirette/live/serie-a/8-11-2025/juventus-torino/2558613/eglio”, oppure: “Spalletti deve avere maggiore coraggio e puntare sul 433 o 4231. Dobbiamo passare al più presto alla difesa a 4. Con la linea difensiva a 5 siamo troppo lunghi. Primi 45 minuti totalmente sprecati. Il Toro era bassissimo, dovevamo attaccare con più giocatori” e infine: “La Juventus, tranne qualcuno, due/tre, gli altri hanno poca voglia di giocare, non corrono, non pressano, hanno paura di giocare palla avanti per non sbagliare il passaggio, senza idee di gioco, sperano in una spizzata, rimpallo etc. Così non si va avanti”