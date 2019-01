Juventus eliminata, Carlo Alvino si rianima

La bruciante eliminazione dalla Coppa Italia patita dalla Juventus, battuta per 3-0 sul campo dell'Atalanta, ha rianimato Carlo Alvino, tifoso-giornalista del Napoli.

Martedì sera, dopo la sconfitta degli azzurri con il Milan, e il conseguente addio alla manifestazione nazionale, se l'era presa con ignoti critici: "Rabbia per una gara non all’altezza, per l’obiettivo sfumato e per aver sentito e letto di tutto contro il Napoli ed Ancelotti da parte di chi ha ingoiato veleno per mesi e non vedeva l’ora di prendersi una pietosa rivincita tirando fuori i soliti inutili e stucchevoli paragoni" aveva digitato.

Mercoledì, invece, evidentemente rinvigorito, il volto di TvLuna è andato alla carica: "250 mln spesi, 219 mln di stipendi, un giocatore da 31 mln all’anno,27 punti in più in classifica. Uscire fuori dalla Coppa Italia contro l’Atalanta per chi dice che 'vincere non è importante ma l’unica cosa che conta' si tratta di un fallimento senza precedenti!" il suo pensiero. Che però non ha trovato l'appoggio tutti i tifosi del Napoli. "Io ci metterei la firma per vedere il mio NAPOLI uscire dalla coppa Italia dopo 7 scudetti vinti e 3 coppe Italia vinte. Non aspettiamo le disgrazie altrui per gioire ma gioiamo per i nostri successi quando arriveranno. Tifiamo Napoli la nostra città, il resto non conta" gli ha scritto un follower.

"E del rimpianto Sarri che prende 3 purpette (in realtà 4, ndr) dal Bournemouth ed è quarto a 15 punti dalla prima con uno squadrone, ne vogliamo parlare ? P.s. Zapata per lui era buono solo per i traslochi" ha aggiunto un altro, evidentemente non particolarmente toccato dall'addio agli azzurri di Maurizio Sarri, ora al Chelsea, e acuto nel ricordare come l’attaccante colombiano, a segno anche contro i bianconeri, non fosse tenuto in grande considerazione dal timoniere toscano.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 12:05