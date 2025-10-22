Juventus, Elkann rovina il compleanno di Ardoino: la mossa contro Tether, ma spunta una richiesta dei tifosi

Il ceo di Tether spegne 41 candeline e sui social i tifosi gli chiedono un regalo di compleanno. Intanto Exer si mette di traverso e provare a fermare l'avanzata di Tether

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La mossa di John Elkann contro Tether nel giorno del 41esimo compleanno del ceo Paolo Ardoino. Mentre i tifosi chiedono un regalo sui social all’azionista di minoranza che ambisce ad avere un ruolo importante nel club bianconero, ecco che Exor prova a respingere ‘l’assalto’ della società di stablecoin.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, Elkann prova a respingere l’avanzata di Tether

Nei giorni scorsi vi abbiamo fornito aggiornamenti importanti sulla scalata di Tether, che è arrivata a ottenere l’11,5% delle quote, diventando così un socio di minoranza sempre più rilevante. A questa notizia, si lega anche l’imminente ingresso nel CdA.

Il gigante delle criptovalute, infatti, vanta due candidati: Francesco Garino e Zachary Lyons, uno dei quali sarà sicuramente eletto. Nei mesi scorsi più volte il ceo Ardoino ha lanciato bordate alla proprietà chiedendo un maggiore coinvolgimento oltre a un cambio di strategia del club e trovando ampio consenso sui social. Forse proprio per questo motivo Exor prova a porre un freno.

La mossa di Exor: spunta una richiesta al CdA

Il nuovo CdA che eleggerà Damien Comolli nuovo amministratore delegato al posto di Maurizio Scanavino prenderà forma al termine della prossima assemblea degli azionisti in programma il 7 novembre.

Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, il CdA bianconero ha esortato gli azionisti a votare contro le modifiche chieste da Tether. Dalla possibilità di partecipare all’aumento di capitale a una maggiore partecipazione degli azionisti di minoranza nelle decisioni che riguardano la gestione del club: Devasini e Ardoino hanno le idee ben chiare, ma pare proprio che Exor si sia messa di traverso.

È il compleanno di Ardoino: i tifosi gli chiedono un regalo

Ardoino spegne 41 candeline, lo annuncia su X e i tifosi gli chiedono un regalo di compleanno. Se un utente gli fa notare che “Elkann ha fatto capire chi comanda”, invitandolo a “mettere tanti soldi come sponsor”, altri sperano che un giorno lo scenario possa cambiare. Ossia che Tether riesca a spodestare Exor.

“Auguri futuro presidente” commenta Believer. “Liberaci Paolo” scrive un tifosi. Arcolino è dello stesso avviso: “Libera la Juventus”. “Qualche azione in più della Juve sarebbe un bel regalo per te” chiosa Angeloff. I risultati deludenti in campo e anche le vicende extracampo come l’indagine della Uefa che ha riscontrato delle irregolarità nel fair play finanziario alimentano il malcontento: sono sempre di più i sostenitori della Signora che considerano Tether una sorta di ancora di salvezza.