Juventus, Elkann sotto assedio: offerta di 2 miliardi dall'Arabia Saudita. Tether accusata di frode ma Ardoino se la ride

Calcio&Finanza rivela che John Elkann si potrebbe presto trovare tra le mani un’offerta da 2 miliardi di euro per il pacchetto di maggioranza della Juventus. Tether sotto inchiesta ma Ardoino scherza sui social

Il futuro della Juventus è sempre più sotto la lente di ingrandimento. La proprietà della Vecchia Signora che sembrava una cosa sotto la guida della famiglia Agnelli, uno dei baluardi del calcio italiano, potrebbe vacillare sotto il peso delle offerte miliardarie che potrebbero arrivare ora, non solo dal socio di minoranza Tether, ma anche dall’Arabia Saudita.

L’offerta dall’Arabia Saudita

L’offerta praticamente pubblica di Tether ha creato un vero e proprio terremoto solo qualche giorno fa. Mai prima d’ora la proprietà della Juventus era stata messa in discussioni con la famiglia Agnelli che è diventata quasi sinonimo di bianconero. Ma il calcio sta cambiando e sempre più interessi economici finisco per investirlo. L’ultima offerta sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita con il sito Calcio&Finanza che rivela che i rapporti tra John Elkann e il principe ereditario Mohammen bin Salman sarebbero più che consolidati. Qualche settimana fa si è parlato di un possibile ingresso in società per il principe saudita ma oggi arriva la notizia anche di un possibile acquisto delle quote di maggioranza per una cifra che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro. John Elkann proverà ancora a resistere ma di fronte a una cifra del genere è sempre più difficile.

Tether sotto indagine

Arrivano brutte notizie invece per Tether, il socio di minoranza bianconero che ha presentato un’offerta di acquisto per il club, sarebbe finito al centro di un’inchiesta da parte del Financial Times secondo il quale Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino avrebbero gestito il colosso delle bitcoin per scopi puramente personali. L’attacco giornalistico nasce da un’inchiesta fiscale in Svezia e che ha preso di mira la Northen Data (di cui Tether è azionista di maggioranza) con tanto di perquisizione degli uffici del gruppo e che riguarderebbe una presunta frode IVA.

Ardoino se la ride sui social

Negli ultimi giorni sono state tante le notizie uscite in relazione agli affari Tether con molti tifosi della Juventus che hanno puntato il dito verso una presunta campagna con lo scopo di minare la società che si occupa di criptovalute. E Paolo Ardoino che sui social è particolarmente attivo ha subito replicato con l’emoticon di una risata a un tifosi che si chiedeva il perché di tutto queste notizie relative a Tether. Il manager è da tempo molto attivo anche sul profilo della comunicazione, ha lanciato la sua campagna “Make Juventus Great Again”, e prima ancora che dal punto di vista finanziario ha cominciato il suo sforzo per riuscire a diventare un punto di riferimento nei confronti dei tifosi della Vecchia Signora. Una scalata non solo di quote ma anche social come si conviene nel 2025.