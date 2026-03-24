Juventus, Elkann risponde agli “attacchi” di Ardoino: Spalletti e Yildiz come alleati. Lo scetticismo dei tifosi resta

Il numero 1 di Exor, in una lettera agli azionisti, parla del futuro del club bianconero, respinge gli assalti di Tether e punta su Spalletti e Yildiz per ricostruire il rapporto con la tifoseria

John Elkann non vuole passare la mano. Il presidente di Exor, in una lettera agli azionisti, torna a parlare anche del futuro della Juventus che assicura non essere in vendita. Il rampollo di casa Agnelli respinge gli assalti al club presentati negli ultimi mesi dal socio di minoranza Tether ma i dubbi dei tifosi rimangono.

La risposta agli attacchi di Ardoino

Mai come nell’ultimo periodo, la Juventus è sembrata scivolare fuori dall’influenza Agnelli. L’arrivo in società come socio minoritario di Tether ha rappresentato una scossa all’ambiente con il ceo Ardoino che attraverso una campagna social e mediatica ha lanciato una sfida senza precedenti per la proprietà del club. Ma Elkann ribadisce ancora una volta di non aver nessuna intenzione di passare la mano: “La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti la responsabilità laddove necessario. Abbiamo riportato la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle questioni legali e regolamentari. Exor rimane un orgoglio proprietario del club, portando avanti un rapporto che, attraverso la mia famiglia, dura da oltre un secondo. Come disse una volta il leggendario Omar Sivori: Qui bisogna sempre lottare e quando sembra sia tutto perduto continuare a crederci: la Juve non molla mai”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti e Yildiz come alleati

Nella lettera agli azionisti della Exor, il presidente della Juventus parla dell’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus e del rinnovo di Kenan Yildiz. Una dichiarazione forte quella del numero 1 bianconero che ora spera anche in una risposta sul campo, soprattutto da parte del tecnico toscano, per provare a ricucire un rapporto con la tifoseria che nel corso degli ultimi anni si è danneggiato: “Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio ristabilendo la fame e la determinazione per vincere”. Parole che lasciano pensare che i discorsi per il rinnovo di contratto del tecnico, previsti proprio nel corso della sosta, siano ormai arrivati alle battute conclusive.

Elkann prova a fondare la sua Juve futura anche sul talento di Kenan Yildiz: “Nel 2026 abbiamo esteso il contratto di Kenan Yildiz riaffermando il nostro impegno nello sviluppo dei prospetti più importanti”.

Il rapporto difficile con i tifosi

Il rapporto tra John Elkann e i tifosi della Juventus sembra però aver ormai raggiunto un “minimo storico”. E nonostante le parole usate nella lettera agli azionisti, parte della tifoseria bianconera resta scettica sull’impegno profuso nel club. Il confronto con il cugino Andrea Agnelli resta sempre in primo piano e sui social i tifosi chiedono fatti e non parole a Elkann: “Sembra che parli di un marchio di scooter, quanto è lontano quel discorso di Agnelli alla gente della Juventus”. E ancora: “Più che le parole è arrivato il momento di metterci i soldi”. Mentre c’è chi mostra preoccupazione: “Sono gli stessi discorsi fatti prima di vendere gli altri asset. Dai proclami e dalla festa dei 100 anni, due anni e mezzo fa, solo peggioramenti”.