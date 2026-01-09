Juventus, Elkann chiama Spalletti: cosa si sono detti. La bordata di Ravezzani

Il n.1 di Exor ha sentito l'ex ct ma non si è parlato di rinnovo, non si placano le polemiche sulle spiegazioni per il rigore calciato da David

Una telefonata allunga il contratto? Non ancora, ma quasi. Ieri John Elkann ha chiamato al telefono Spalletti: nessuna sveglia all’alba, com’era consuetudine del nonno Avvocato, ma una chiamata breve per manifestare la soddisfazione della società dopo il bel successo contro il Sassuolo. Il n.1 di Exor aveva sentito l’ex ct anche due settimane fa ma era stata solo una telefonata di auguri per le feste.

Il nuovo volto della Juve

Ha temuto di aver sbagliato ancora una volta tutto Elkann in avvio di stagione: i dubbi sul mercato, i tempi lunghi per ingaggiare un ds, le critiche a Tudor ma ora la Juve comincia a riveder la luce grazie a Spalletti. Un sospiro di sollievo per il patron bianconero in un momento assai delicato, tra le vendite di diversi asset e le voci di una cessione del club a Tether.

Il rinnovo per Spalletti

Spalletti è partito dai risultati ma, sia pur con qualche mezzo passo falso, ha anche cambiato volto alla squadra: nuovo modulo, alcuni giocatori recuperati, altri sulla via della piena ripresa e un’autostima che autorizza a poter puntare in alto. Non ha parlato di contratto con Elkann ma i rumours parlano di accordo sempre più vicino. Al tecnico verrà sottoposto un prolungamento fino al 2028. Intanto l’ex ct è in perenne contatto con il ds Ottolini per definire la strategia sul mercato.

C’è però chi continua a criticare l’allenatore, almeno dal punto di vista mediatico. E’ Fabio Ravezzani che trova contraddizioni nelle spiegazioni di Spalletti. Il direttore di Telelombardia scrive su X/twitter: “Spalletti ha detto che il rigorista Juve è scritto chiaro negli spogliatoi. Poi ha detto che i calciatori non hanno seguito le indicazioni perché credevano in David. Poi ha detto che chi sostiene sia stato un errore vuole il caos nella Juve. Poi ha detto un sacco di altre cose…”

Tante le reazioni sui social: “E voi evidentemente come si nota non avete ancora compreso il messaggio molto chiaro lanciato dal mister Spalletti. Il messaggio era mirato e per tutti voi” e poi: “Spalletti non le manda a dire, e la Juve è circondata da pseudotifosi e antijuventini purosangue, per cui se qualcuno ha la coda di paglia fatti suoi” e anche: “L’importante che trovi il modo di far vincere la Juventus…poi può pure tener dibattiti di 5 ore sui margherite piantate a testa in giù” e infine: “Nonostante la sua verbosità incontrollata e a tratti supercazzolara, il nostro sa stare al mondo e sa benissimo dove si trova. Finalmente abbiamo un tecnico degno di sedersi sulla nostra panchina…ora serve qualche giocatore come si deve magari…”.