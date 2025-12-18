Juventus, Elkann risponde ad Ardoino: il cambio di strategia prima del match con la Roma. Montali attacca Comolli

Dopo essere rimasto nell’ombra, il presidente di Exor ha deciso di incontrare la squadra in vista del match con la Roma e lanciare un messaggio molto chiaro anche dopo le voci sulla cessione a Tether

John Elkann sembra intenzionato a riprendere in mano le redini della Juventus. Non solo a distanza e con la strategia affidata a Damien Comolli e ai vertici del club ma in prima persona come testimonia l’incontro con la squadra avvenuto alla Continassa alla vigilia del match con la Roma.

Elkann cambia strategia

Una delle accuse che sono piovute maggiormente sulle spalle di John Elkann nel corso delle ultime stagioni è sempre stata la sua distanza dalla squadra. Il presidente di Exor ha lasciato la gestione del club nelle mani dei suoi dirigenti, cercando di rimanere nell’ombra. Ma da qualche tempo le cose sono cambiate, nel corso delle ultime settimane e soprattutto nei momenti difficili ha fatto sentire maggiormente la sua presenza anche ai giocatori e allo staff tecnico e secondo quanto riportato da Tuttosport per sottolineare l’importanza della sfida con la Roma avrebbe deciso di incontrare la squadra alla Continassa.

Le voci sulla cessione e la risposta ad Ardoino

Il match con la Roma potrebbe rappresentare un momento di svolta importante per la stagione della Juventus. Il messaggio veicolato da Elkann alla squadra è molto semplice: “Vietato sbagliare”. Un ko contro la formazione di Gasperini sarebbe un colpo pesante da assorbire con la Juventus che direbbe addio in maniera definitiva alla corsa per lo scudetto e che rischierebbe anche di compromettere il cammino verso la qualificazione in Champions. Ma la scelta di Elkann di essere presente alla Continassa sembra anche essere un messaggio a Tether e Ardoino. La società di criptovalute e socio di minoranza del club ha lanciato il suo assalto per comprare la Juventus. Una proposta rispedita prontamente al mittente ma ora Elkann vuole mandare un messaggio anche ai tifosi. La Juve è e resta della famiglia Agnelli.

Montali contro Comolli: “Scelta che non mi piace”

Un momento di grande cambiamento quello in casa Juventus. La nuova dirigenza bianconera sembra aver preso una direzione decisamente diversa rispetto al passato. La guida di Comolli non piace a tutti e sembra non convincere neanche l’ex dirigente Gian Paolo Montali che in un’intervista a Tuttosport rivela i suoi dubbi: “Per stare nella Juventus serve una leadership forte. Ci vogliono manager abituati a vincere. Non so se questo management sia pronto a primeggiare. Comolli non lo conosco ma è una scelta che non mi piace. Non mi stuzzica l’idea che i dati vengano prima degli uomini. Gli algoritmi li utilizzano gli outsider, non la Juve. Alla Juve si deve vincere. Mi ha sorpreso che Elkann abbia preso un dirigente dal Tolosa. La posizione di John? E’ indispensabile ma deve avere ancora voglia di Juventus. Solo in questo caso può fare la differenza”.