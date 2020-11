Juventus, emergenza difesa: si riprende da un inedito duo

Matthijs De Ligt e Merih Demiral hanno molto in comune. Entrambi sono giovanissimi, molto forti, giocano nello stesso ruolo e sono arrivati alla Juventus il medesimo anno: il 2019.

In molti vedono proprio in loro due il cuore pulsante della difesa bianconera nei prossimi anni e intanto, in attesa di vedere come si evolveranno le loro carriere, una certezza c’è già: nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari toccherà proprio a loro formare la coppia centrale della linea disegnata da Andrea Pirlo, a causa delle assenze di Chiellini e Bonucci.

Soprtttutto per De Ligt è un doppio esame per tuffarsi nella nuova stagione, con un partner difensivo con il quale ha sin qui giocato pochissimo. L’olandese e il turco sono stati insieme sullo stesso campo e con la maglia della Juve addosso per 20’ circa. E’ successo il 15 dicembre 2019 quando, in occasione di un Juventus-Udinese di campionato, l’olandese è subentrato al 76’ per sostituire Leonardo Bonucci. Demiral era sceso in campo dal 1’ in quella sfida (dopo tanta panchina era stato individuato come il nuovo titolare nella retroguardia bianconera) e restò al centro della difesa fino al 95’ inoltrato, quando poi Pasqua decretò la fine delle ostilità.

Demiral avrebbe giocato da titolare anche le successive sfide, prima di rompersi il crociato a gennaio ed essere costretto ad un lungo stop.

La Juventus ripartirà quindi da una coppia potenzialmente molto forte, ma di fatto inedita. A De Ligt il compito di ritrovare in fretta la giusta condizione, mentre Demiral, che ha giocato dal 1’ le ultime quattro sfide di campionato, dovrà ritrovare invece un po’ di quella brillantezza smarrita.

OMNISPORT | 17-11-2020 11:06