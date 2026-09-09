Il tecnico bianconero Luciano Spalletti rilancia Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Da esuberi a titolari come per Gatti e Nico Gonzalez. Le mosse anti-Sassuolo

Probabilmente nella playlist di ascolto di Luciano Spalletti c’è finita ‘Come si cambia’ di Fiorella Mannoia. ‘Come si cambia per non soffrire?’ o ancora: ‘Come si cambia per ricominciare?’. Gatti e Nico Gonzalez ne sono stati l’esempio lampante: da esuberi a titolari. E ora che la Juventus dovrà correre ai ripari per gli infortuni del capitano Manuel Locatelli e di Jeremie Boga già spuntano due soluzioni.

Juve in emergenza: Locatelli e Boga fuori

Non bastavano gli infortuni di Yildiz, Ekhator, Thuram e McKennie. A rendere ancora più delicata la situazione sono arrivati gli ultimi aggiornamenti dall’infermeria. Manuel Locatelli dovrà restare fuori tra i cinque e i sei mesi, mentre Jeremie Boga sarà indisponibile per circa cinque settimane.

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Due assenze pesanti per Spalletti, soprattutto quella del capitano, che priva il tecnico di un punto di riferimento fondamentale. In vista della prossima gara al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il centrocampo dovrebbe quindi essere affidato proprio alla coppia formata da Douglas Luiz e Koopmeiners. Sarr non è ancora al top della condizione, mentre McKennie sta recuperando da un affaticamento e potrebbe essere al massimo a disposizione per la panchina.

Koopmeiners, una nuova occasione

L’olandese ha iniziato a mandare segnali incoraggianti nelle ultime uscite. Prima il gol del raddoppio contro il Parma, poi l’assist per Gatti che ha permesso alla Juventus di trovare il pareggio contro il Milan in pieno recupero.

Numeri che hanno restituito fiducia a Teun Koopmeiners, apparso finalmente più sereno anche nel rapporto con l’ambiente. Arrivato nell’estate 2024 per 60 milioni di euro, il centrocampista era stato a lungo considerato cedibile dopo continui problemi di rendimento. Le offerte, però, non sono arrivate e la Juventus ha scelto di proseguire insieme. Ora, con Locatelli fuori a lungo, Koopmeiners avrà una nuova chance per conquistare definitivamente un posto importante nello scacchiere di Spalletti.

Douglas Luiz, il rilancio passa da Spalletti

Ancora più sorprendente è il percorso di Douglas Luiz. Il brasiliano sembrava lontano dal progetto bianconero, ma Spalletti a sorpresa – da questa estate – ha manifestato interesse nei suoi confronti. Il tecnico aveva infatti intenzione di valutarlo personalmente e, dopo averne conosciuto meglio le caratteristiche, ha scelto di puntare sull’ex Aston Villa.

I problemi fisici avevano condizionato pesantemente la sua prima stagione a Torino, ma ora il centrocampista sta finalmente trovando continuità e passo, come spiega Luciano a RaiSport nel post Juventus-Parma. E l’emergenza in mezzo al campo gli ha spalancato le porte della titolarità. Una possibilità che Douglas Luiz dovrà sfruttare per trasformare una situazione nata quasi per necessità in una vera occasione di rilancio.

Anche Nico Gonzalez e Gatti hanno ribaltato il destino

Il discorso non riguarda soltanto il centrocampo. Anche Nico Gonzalez e Federico Gatti erano finiti nella lista dei giocatori con un futuro tutt’altro che certo. L’argentino era legato soprattutto alla possibilità di tornare all’Atletico Madrid da Diego Simeone. La Juventus aveva fissato la propria valutazione intorno ai 30 milioni di euro, senza però ricevere una proposta capace di modificare lo scenario.

Gatti, invece, aveva bisogno soprattutto di ritrovare continuità fisica e fiducia. La possibilità di giocare con maggiore regolarità gli ha permesso di tornare protagonista, mentre non è escluso che Spalletti possa sperimentare anche soluzioni tattiche differenti: negli scorsi anni, il difensore aveva giocato anche a centrocampo e per la sfida contro il Sassuolo tutto sarà ora possibile.

Spalletti apre ai giovani

Nessun ricorso al mercato degli svincolati, la Juventus decide di puntare sui giocatori già presenti in rosa e magari pescando dalla formazione Next Gen. Per sopperire a questa situazione di emergenza, Spalletti potrebbe puntare sui giovani e il nome “nuovo” è quello di Augusto Owusu, cresciuto sin da bambino nel vivaio bianconero dove è entrato all’età di 7 anni. Professione centrocampista, è un giocatore dalla grande fisicità che può giocare sia davanti alla difesa che come “box to box”. Ma tra i nomi da monitorare ci sono anche quelli di Patryk Mazur mentre in attacco occhio a Elimoghale e a Oboavwoduo.