Juventus-Empoli, le probabili formazioni

Ripresa di campionato relativamente soft per la Juventus, che sabato alle 18 all'Allianz Arena affronta l'Empoli. Il timore di Allegri è proprio quello che i bianconeri, forti dei 15 punti di vantaggio sul Napoli, sottovalutino la sfida con una squadra in piena lotta per la salvezza e ben più motivata dei campioni d'Italia.

Senza l'infortunato Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri è pronto a schierare dal 1' il nuovo uomo-copertina della nazionale italiana, Moise Kean, autore di due reti nelle prime due partite di qualificazione a Euro 2020. L'attacco è da decifrare: con il classe 2000 giocheranno due tra Dybala, Mandzukic e Bernardeschi. In difesa Rugani dovrebbe prendere il posto di Chiellini.

Andreazzoli non avrà a disposizione lo squalificato Silvestre, in difesa ci saranno Maietta e Dell'Orco. Davanti il duo Caputo-Farias.

Juventus-Empoli, sabato ore 18

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

Empoli (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco, Di Lorenzo; Traoré, Bennacer, Krunic; Pajac; Caputo, Farias.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 08:35