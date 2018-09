Juventus: Emre Can accusato di sessismo

Alcune frasi di Emre Can, pronunciate dopo la partita contro il Valencia, hanno generato un vespaio di polemiche sui social. Il centrocampista della Juventus, esprimendo un suo parere sulla clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo, aveva rilasciato questa dichiarazione: “Cartellino rosso per tirata di capelli? Non siamo donne, giochiamo a calcio”.

La frase del tedesco ha fatto discutere in rete: il giocatore è stato accusato da molti di sessismo e di parole irrispettose nei confronti delle donne e del calcio femminile. Per mettere un freno alle polemiche, il mediano bianconero è intervenuto sui social per scusarsi e placare gli animi.

“Vorrei spendere qualche momento per spiegare la situazione dopo i commenti fatti nel dopo partita di ieri sera – è l’inizio del post -. Le mie parole in risposta al video dell’espulsione di Cristiano Ronaldo hanno creato della confusione che ci tengo a chiarire. Vorrei dichiarare che con le mie parole non avevo alcuna intenzione di discriminare le donne o il calcio femminile in alcun modo”.

“Chiunque mi conosca sa bene quanto io rispetti le donne e quanto creda in uguaglianza e rispetto come valori. La mia sola intenzione era quella di difendere un mio compagno di squadra nel contesto di una decisione sbagliata sul campo che avrebbe potuto compromettere la nostra partita. Mi scuso sinceramente con chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole ieri sera”, ha concluso Emre Can.

L’ex Liverpool giocherà probabilmente dal 1′ domenica contro il Frosinone: si è infatti infortunato Sami Khedira. l centrocampista tedesco, uscito al 23′ del match di Champions League contro il Valencia, si è sottoposto giovedì ad alcuni esami a Vinovo, che hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Secondo indiscrezioni le settimane di assenza forzata saranno tre, e quindi il rientro avverrà indicativamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

SPORTAL.IT | 20-09-2018 18:10