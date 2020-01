Juventus, Emre Can ad un bivio

Il futuro di Emre Can continua a tenere banco in casa bianconera. Il centrocampista tedesco, dopo aver trascorso mesi ai margini del progetto bianconero (escluso anche dalla lista Champions League) potrebbe tornare comodo in questa seconda fase della stagione.

Sarri potrebbe anche provare a recuperarlo, dandogli più spazio e responsabilità. Da capire la volontà del giocatore. Il PSG sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, anche investendo una cifra importante per convincerlo.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 09:26