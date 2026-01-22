Juventus, En-Nesyri scippato al Napoli: il primo regalo di Ottolini a Spalletti, ma da Istanbul è già allarme

Blitz del nuovo ds nella metropoli turca per chiudere con l'attaccante marocchino: i dettagli dell'operazione. Ecco che cosa porta in dote il 28enne ex Siviglia

Con un blitz in piena regola, Marco Ottolini piazza il suo primo colpo da ds della Juventus regalando un sorriso a Spalletti, in trepidante attesa di un rinforzo in attacco. Viste le difficoltà nell’arrivare a Mateta, i bianconeri hanno virato con decisione su Youssef En-Nesyri, 28enne marocchino in forza al Fenerbahce, che è stato soffiato al Napoli.

Juventus, c’è En-Nesyri: Napoli beffato

Ancora una volta un blitz costa caro al Napoli. Come già successo per Raspadori, poi approdato all’Atalanta, anche En-Nesyri è un obiettivo ormai quasi definitivamente tramontato per Conte. Il mercato a saldo zero e lo sgambetto della Figc che ha detto no al cambio delle regole sul calciomercato hanno fatto perdere tempo prezioso al club partenopeo, scavalcato in volata dalla Signora.

Già, Ottolini si trova attualmente a Istanbul per definire i dettagli dell’accordo con il Fenerbahce. Prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni: i turchi spingono per l’obbligo, ma già in serata potrebbe arrivare la fumata bianca dal momento che l’attaccante non vede l’ora di trasferirsi in Italia.

Il regalo di Ottolini a Spalletti

Ecco l’importanza di avere un direttore sportivo. L’ex Genoa, tornato nella Torino bianconera per volere dell’ad Comolli, sta per regalare un colpo importante a Spalletti. L’infortunio di Vlahovic e il mal di gol di David e Openda, che ieri è stato anche pubblicamente redarguito dal tecnico di Certaldo in un video diventato subito virale, hanno cambiato le priorità: se fino a qualche settimana fa l’obiettivo principale sembrava essere un regista, ora – anche grazie alle ottime prestazioni di un Locatelli rigenerato – la lacuna da colmare è in attacco.

Certo, in cima alla lista campeggiava il nome di Mateta, ma En-Nesyri porta comunque in dote esperienza a livello internazionale e caratteristiche che possono far comodo alla causa. Specialista nei colpi di testa, con i suoi 188 centimetri può infatti rivelarsi quel punto di riferimento lì davanti venuto a mancare col ko di Dusan.

Ma da Istanbul è già allarme

Reduce dalla delusione della finale di Coppa d’Africa persa in casa nella ‘partita della vergogna’ col Senegal, il Leone dell’Atlante ha realizzato 7 gol nelle 15 presenze fin qui collezionate in Super Lig col Fenerbahce. In totale sono 38 i sigilli col club di Istanbul in 77 gettoni, mentre nella sua precedenza esperienza a Siviglia ha timbrato il cartellino 73 volte in 196 presenze.

La trattativa con la Juventus è seguita con particolare partecipazione dai tifosi gialloblù, che sui social sperano nella partenza del calciatore destinazione Italia. “Cosa ha visto la Juventus che noi non abbiamo visto?” si domanda un fan dell’ex squadra di José Mourinho che punta a spodestare il Galatasaray. “Un giocatore terribile” esclama un altro tifoso del Fenerbahce. “Ottima notizia” commenta ‘Mohikan’. La spiazzante reazione dei sostenitori turchi suona già come un campanello d’allarme?