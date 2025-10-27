Juventus, Tudor esonerato: la scelta di Comolli, chi andrà in panchina con l’Udinese. In lizza Spalletti e Palladino

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus: il tecnico croato è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri in casa della Lazio. Mercoledì contro l’Udinese pronta una soluzione ad interim, poi l’obiettivo per la panchina è Luciano Spalletti, in pole su Raffaele Palladino.
Juventus, Tudor esonerato
La Juventus e Igor Tudor si salutano: il d.g. Damien Comolli ha deciso per l’esonero dle tecnico croato dopo la sconfitta di ieri per 1-0 rimediata dai bianconeri contro la Lazio. Dopo 8 giornate di campionato Tudor lascia la Juventus all’8° posto in classifica, a -3 dalla zona Champions League. Ma più che la classifica attuale, a condannare il tecnico è il momento assolutamente negativo della Juve: l’ultima vittoria dei bianconeri risale al 13 settembre (il 4-3 all’Inter), poi da allora 5 pareggi e soprattutto 3 sconfitte consecutive tra campionato ed Europa (contro Como, Real Madrid e Lazio, appunto), con un bilancio complessivo di 8 gol fatti e 12 subiti.
“Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci”, si legge nella nota ufficiale del club. “Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”, conclude poi il comunicato.
Juve: chi va in panchina contro l’Udinese
Tudor era subentrato a Thiago Motta nello scorso mese di marzo, complessivamente il croato ha collezionato 24 partite da allenatore della Juventus con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Si apre ora il casting per il successore, che di sicuro non verrà risolto entro le prossime 72 ore: mercoledì, contro l’Udinese, in una partita delicatissima, considerata la situazione attuale della Juventus, la panchina verrà affidata a Massimo Brambilla, attuale allenatore della Juventus Next Gen. Ma chissà che la soluzione ad interim non possa essere adottata anche per il successivo impegno della Juventus, sabato 1 novembre contro la Cremonese.
Spalletti il sogno di Comolli
Toccherà a Damien Comolli scegliere il nuovo allenatore della Juventus. Il primo obiettivo del d.g. in questo momento è Luciano Spalletti, tecnico accostato ai bianconeri anche dopo l’addio al Napoli, nell’estate del 2023. L’ex c.t., però, potrebbe scegliere di rifiutare la Juventus a stagione in corso, rimandando l’arrivo in bianconero alla prossima estate. L’altro nome caldo è quello di Raffaele Palladino, tecnico che fu accostato alla Juventus nell’estate 2024 – i bianconeri decisero poi di puntare su Thiago Motta – ma non è da escludere la pista che porta a Roberto Mancini. Infine, sullo sfonda resta l’ipotesi del tecnico straniero, con l’ex Borussia Dortmund Terzic.