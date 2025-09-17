Juventus, esplode il problema Di Gregorio, si scalda Perin: la rabbia dei tifosi

Sette gol presi in due partite, una media choc, per Tudor allarme difesa e tanti dubbi sul portiere: possibile un cambio tra i pali, il web ribolle

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quanti gol deve fare la Juventus per vincere una partita? Ce ne sono voluti quattro sabato contro l’Inter, non ne sono bastati altrettanti ieri contro il Borussia Dortmund nella gara di esordio in Champions League. Esplode il problema difesa in casa bianconera e sotto accusa ci va soprattutto il portiere Di Gregorio, giudicato colpevole in troppi dei sette gol presi in quattro giorni.

L’allarme di Bremer

Si pensava che il rientro di Bremer avrebbe messo fine alle amnesie difensive capitate la scorsa stagione ma è stata solo un’impressione illusoria. Dopo i due clean shit con Parma e Genoa in campionato ecco il diluvio universale tra Inter e Borussia. Lo stesso difensore brasiliano ieri ha lanciato l’allarme: “Non possiamo subire così tanti gol. Perché in due partite abbiamo preso sette gol e dobbiamo migliorare questa cosa. Nel secondo tempo dovevamo avere più equilibrio, ci sta man mano che la partita va avanti. Ma dobbiamo avere più equilibrio, non possiamo prendere gol così e alla fine rischiamo di perdere. Però ci è andata bene che abbiamo pareggiato alla fine”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ipotesi Perin

Probabilmente non da subito ma Tudor inizia a pensare anche a un avvicendamento tra i pali: Perin si è sempre dimostrato equilibrato ed affidabile, potrebbe prendere il posto di Di Gregorio per qualche partita per consentire all’ex Monza di ritrovare serenità.

I tifosi attaccano Di Gregorio

Per la maggioranza dei tifosi Di Gregorio non è da Juve. Fioccano i commenti: “Di Gregorio è a livello di Perin non di Zoff, Tacconi, Peruzzi e Buffon” e poi: “Buffon faceva una papera ogni dieci anni. Di Gregorio ha preso 5 gol da fuori area in due partite..” e anche: “I 2 gol del turco, non dico Buffon, Tek li parava senza problemi. Ieri sera è stato OSCENO, IMBARAZZANTE. Spiace perché la responsabilità di averlo messo tra i pali della Juventus è di Giuntoli”, oppure: “Di Gregorio in questo momento deve stare in panchina. Perché è imbarazzante”

C’è chi scrive: “Perin dovrebbe essere il primo portiere. Anche Pinsoglio è migliore” e poi: “Un fatto è certo: la Juve ha il problema del portiere; Comolli se ne faccia una ragione e dovrà risolverlo nel prossimo mercato estivo, insieme con quello del centrocampista. Ha un anno di tempo” e anche: “Tudor deve lavorare molto, passando anche se necessario per un cambio di modulo. Da ultimo, mettere Perin titolare al posto di Di Gregorio che, mi spiace dirlo, non è da Juve”.

Il web è scatenato: “A portieri invertiti la Juve avrebbe vinto 6-1…” e ancora: “Basta sparare su Di Gregorio … una serata poco facile e un errore sicuro. Ma pure Buffon di papere ne ha fatte in carriera, per non parlare di Van Der Sar. I problemi sono altri, di gioventù e di centrocampo. Ma la mentalità é buona e siamo all’inizio” e infine: “Ieri va criticato senza se e senza ma. Se non avessimo preso il 3, magari l’avremmo vinta. Detto questo, “se ne deve andare” “non è da Juve” ecc, cose trite e ritrite anche con Tek. Che poi ci ha salvato il culo mille volte”.