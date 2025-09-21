Juventus, esplode la protesta sugli arbitri: il club si farà sentire, col nuovo CdA cambia tutto

Dopo lo sfogo di Tudor per i casi di Verona anche la società alzerà la voce, Comolli agirà da ad. Intanto sul web spopola l'hashtag #figcmafia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non sarà lasciato solo Igor Tudor. Il tecnico della Juventus ieri sera ci ha messo la faccia davanti a telecamere e taccuini, sfogandosi contro arbitro e Var per i due episodi chiave della gara del Bentegodi: il rigore concesso per un dubbio mani di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban per l’intervento su Gatti. Anche la società si farà sentire in alto, specialmente dopo il CdA di venerdì che vedrà l’ufficializzazione di nuove cariche.

Lo sfogo di Tudor

Dopo la gara Tudor era una furia: “C’è il rigore dato che è una roba vergognosa, come può… uno non vede la palla, cosa deve fare? Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa. Poi il rosso su Gatti, io ero davanti, l’ho visto io. Non ha caricato… uno deve caricare così…. Mai viste due decisioni così. Non so cosa dire. Cioè, se non dai rosso per questo, non so per cosa dai rosso, non guarda niente… se questo non è rosso, veramente, una vergogna. Una vergogna. Con il Var oggi queste due decisioni no…. Non voglio parlare di questo, di scuse, ma alla fine si decidono le partite così. Questa decisione è 10-0. Non è 80-20, è 100% a 0. Due decisioni tutte e due sbagliate. Incredibile. 10 a zero eh”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo Cda della Juventus

Intanto bolle qualcosa in pentola in società. Venerdì ci sarà il CdA che, oltre alla chiusura del bilancio al 30 giugno 2025, che dovrebbe registrare una perdita molto più contenuta rispetto a quella pesantissima del 2023-24 e al possibile aumento di capitale da 110/120 milioni di euro (di cui 30 già versati dalla proprietà) potrebbe portare con sé importanti novità.

Secondo Calcioefinanza Damien Comolli è fortemente indicato ad assumere il ruolo di nuovo amministratore delegato del club, mentre Giorgio Chiellini dovrebbe entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione. Da non escludere nemmeno l’ipotesi di un’uscita di Maurizio Scanavino, uomo di fiducia di John Elkann che potrebbe essere ricollocato nella galassia Exor. Proprio Comolli si farà carico di lamentarsi in Figc per gli errori arbitrali mentre sul web spopola l’hashtag #figcmafia.

Tifosi inferociti sui social

Fioccano i commenti sui social: “A furia di prendere mazzette prima o poi verrete beccati tutti. Se anche la Juve per il tramite del mister si è rotta le scatole è evidente che il vostro tempo sta scadendo” e poi: “Poi in FIGC si domandano anche come mai il calcio italiano sia sparito dai radar internazionali. Avete segato il ramo su cui stavate seduti: la Juve” e anche: “Impossibile non dare il rosso col VAR. Sul rigore applicano sempre la norma come gli pare, cioè CONTRO LA JUVE”, oppure: “senza vergogna, sotto la luce del sole. Voglio l’italia fuori dal mondiale”

C’è chi scrive: “Questo arbitro e tutti quelli del Var che erano a Verona andrebbero mandati ad arbitrare i Canguri in Australia” e poi: “Quello che accade non fa altro che far perdere credibilità e interesse verso la serie A” e anche: “Arbitro che dà solo il giallo, vedendo tutto. Var che dorme. Questa è pura malafede!” e ancora: “La partita è stata decisa da un RIGORE INVENTATO e da una mancata espulsione letteralmente CLAMOROSA ” e ancora: “Finalmente, dopo anni di silenzio, abbiamo uno che parla di errori arbitrali nelle interviste”

Il web è scatenato: “Mancata espulsione del veronese e rigore dubbio. Basta con questo calcio marcio !” e poi: “Le regole Var cambiano in base alla squadra! Assurdo non dare rigore a Vlahovic, darlo a loro e poi non dare rosso per gomitata volontaria. Arbitro imbarazzante!“, oppure: “Il duo Aureliano e Rapuano ha indirizzato la partita. Può non piacere ma è la conferma che esistono 2 regolamenti, uno.per la Juve e un altro per le altre squadre” e infine: “Non si può sempre porgere l’altra guancia e far finta di nulla. Anch’io penso che una partita la devi vincere indipendentemente dalle decisioni arbitrali, ma se ti fischiano un rigore inesistente contro o ti negano un rosso chiaro a favore, sfido chiunque a non perdere”.