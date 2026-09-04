Juventus, all’Atletico Madrid già pentiti di David? Griezmann lo difende sui social, Simeone lo stuzzica

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Atletico Madrid si è già pentito di aver preso Jonathan David dalla Juventus? In realtà, ad essere preoccupati sono soprattutto i tifosi dei Colchoneros, che sui social hanno espresso le loro perplessità dopo aver visto le immagini dei primi allenamenti del centravanti. La bandiera dell’Atleti Antoine Griezmann è dovuto intervenire in difesa del canadese, mentre Diego Simeone ha provato a motivarlo nella conferenza stampa pre-Athletic.

Atletico Madrid, l’ex Juventus David fa discutere

Fanno discutere in casa Atletico Madrid le immagini dei primi allenamenti di Jonathan David, diffuse sui social da alcuni account dei tifosi. I video mostrano l’ex centravanti della Juventus impegnato in alcuni esercizi base di preparazione, senza pallone: David è tutt’altro che scattante, anzi appare piuttosto impacciato e appesantito.

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Più di un supporter dell’Atleti accusa apertamente l’ex Juventus di essersi presentato a Madrid sovrappeso, al punto da costringere a intervenire Antoine Griezmann, grande ex dei Colchoneros, oggi in Mls con l’Orlando City.

Atletico: Griezmann difende David

Ripubblicando alcune immagini dell’allenamento di David, un utente di Instagram ha scritto: “Forse David è un po’ sovrappeso”. Dopo un’oretta, tra i commenti al video compare quello firmato dal profilo ufficiale di Griezmann: “Forse sei tu quello sovrappeso, piccolo mostro!”. Un intervento fondamentale, quello del francese, ancora oggi tra i personaggi più stimati dal tifo dell’Atletico: dopo il suo commento, infatti, diversi supporter dei Colchoneros sottolineano come vada concessa fiducia a David. “L’approvazione di Griezmann significa molto, aspettiamo David in campo”, scrive ad esempio Atletissimou. “David non è in grande forma, ma Griezmann ha ragione”, aggiunge Daniel.

Atletico, Simeone stuzzica David

Quanto a Diego Simeone, anche il tecnico ha detto di voler concedere a David il tempo di riprendersi e ambientarsi, prima di farlo debuttare: domani, nella sfida di Bilbao contro l’Athletic, David dovrebbe andare in panchina. “Ho parlato con Jonathan – ha dichiarato il Cholo nella conferenza stampa della vigilia – e gli ho detto che abbiamo bisogno del David di Lille, delle sue caratteristiche. Gli ho detto che deve prepararsi il più velocemente possibile. Ma ho visto un ragazzo con tanto entusiasmo, ha molta voglia di fare bene”.