Juventus, l’ex Openda è già rinato al Lione: la rete al Fenerbahce avvicina la Champions, tifosi bianconeri scatenati sui social

Il belga ha trovato il gol alla terza partita con la sua nuova squadra suscitando la reazione dei supporter bianconeri sul web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lasciata la Juventus, Lois Openda ha impiegato appena tre partite per rinascere al Lione: l’ex attaccante bianconero ha segnato il suo primo gol con la squadra francese nell’andata del preliminare di Champions League in casa del Fenerbahce, finita poi 1-1. La rete ha scatenato i commenti sui social dei tifosi bianconeri.

Juventus, l’ex Openda in gol col Lione

Dopo aver salutato la Juventus, Lois Openda sembra essere già rinato al Lione. Dopo essere stato scelto come centravanti titolare dal tecnico Paulo Fonseca nelle due gare del 3° turno di qualificazione alla prossima Champions League contro lo Sparta Praga, stasera l’attaccante belga ha trovato il gol alla terza partita in assoluto con la squadra francese, nell’andata del preliminare contro il Fenerbahce, a Istanbul.

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Alla Juventus la prima rete era arrivata alla 12a presenza, a novembre 2025, nella trasferta di Champions League in casa del Bodo Glimt. Soltanto a dicembre, alla 16a giornata contro la Roma, il suo primo e unico centro in serie A.

Lione, per Openda un guizzo da bomber

La prima rete di Openda è stato un colpo da centravanti d’area in mezzo a una difesa del Fenerbahce a dir poco sonnolenta. Al 40’ il belga è stato pronto a farsi trovare su un cross dalla destra ed abile nel mettere il pallone in rete con un colpo di testa sotto misura. Scatenata la sua esultanza: Openda ha schiaffeggiato l’aria con un gesto liberatorio, davanti ai tifosi del Fenerbahce.

Il suo gol non è bastato al Lione per vincere l’incontro – Mason Greenwood, a lungo inseguito dalla Roma in questo mercato estivo, ha pareggiato in avvio di ripresa – ma il Lione può comunque essere soddisfatto per essere riuscito a uscire indenne da Istanbul: i francesi potranno giocarsi la qualificazione alla league phase in casa, il prossimo 26 agosto.

Openda in gol: la reazione dei tifosi della Juve

Il gol di Openda ha ovviamente generato le reazioni sui social dei tifosi della Juventus, divisi tra rabbia e rassegnazione: molti di loro si aspettavano che Openda tornasse a segnare una volta lasciata la propria squadra. “Openda a segno nei preliminari di Champions col Lione: mi pare ovvio”, scrive Andrea1971. “Facile col Lione, la maglia che indossa adesso è di piuma”, commenta Scarj. “Ogni flop ha i suoi momenti di gloria”, il parere di Fbgt.

“Openda esce dalla Juventus e segna: il karma con noi è bastardissimo!”, aggiunge TheEqualizer. “Ottimo, magari lo riscattano”, aggiunge Morsiani, ricordando che il belga è arrivato al Lione in prestito. “Speriamo che ne faccia 30!”, gli fa eco Marco.