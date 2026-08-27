Juventus, l’ex Paratici prepara lo sgarbo su Zirkzee: David alleato del d.s. della Fiorentina, Kessie “distrae” Carnevali  

Il dirigente viola ha individuato nell’olandese il sostituto di Kean, in partenza per Como, e punta ad anticipare la sua vecchia squadra, ancora alle prese con l’uscita del canadese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fabio Paratici vuole chiudere il mercato pirotecnico della Fiorentina con uno sgarbo alla squadra più importante della sua carriera, la Juventus: il d.s. viola ha messo nel mirino Joshua Zirkzee, obiettivo anche dei bianconeri, bloccati però dalla situazione di Jonathan David e “distratti” dall’operazione Kessie.

Juventus, l’ex Paratici può soffiarle Zirkzee

Da quando ha lasciato la Juventus, Fabio Paratici ha sempre riservato parole al miele verso la società bianconera. Nel calciomercato, dove a vincere sono strategia, nervi saldi e intuito, i sentimenti sono però un disvalore: ecco allora che l’ex d.s. bianconero, oggi al comando della campagna acquisti della Fiorentina, è pronto a chiudere la pirotecnica estate viola con uno sgarbo proprio alla Juve. Paratici ha infatti messo nel mirino Joshua Zirkzee, obiettivo dei bianconeri per rafforzare l’attacco.

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Fiorentina, la proposta per Zirkzee

Paratici vuole Zirkzee per sostituire Moise Kean, in procinto ormai di passare al Como: la frattura tra la Viola e il centravanti sembra essersi ricomposta e la trattativa con i lariani ha subito una netta accelerazione nella giornata di oggi. La Fiorentina cerca dunque una punta ed è andata a bussare alla porta del Manchester United, avanzando una proposta da 5 milioni di euro per il prestito dell’attaccante olandese, accompagnata dal diritto di riscatto in favore della Viola.

Juventus, David alleato di Paratici

Mentre Paratici attende la risposta dei Red Devils, la Juventus sta a guardare. Il mercato in entrata dei bianconeri, almeno per ciò che riguarda l’attacco, è infatti ancora bloccato da Jonathan David, assolutamente deciso a non lasciare Torino. Nelle ultime ore l’Atletico Madrid e il Paris FC hanno entrambe fatto un sondaggio per il centravanti canadese, ma nessuna delle due società ha avviato una trattativa con la Juventus. Di fatto, dunque, David si sta rivelando il migliore alleato di Paratici per portare a termine l’operazione Zirkzee.

Carnevali “distratto” da Kessie

Il d.s. della Fiorentina, inoltre, sta approfittando anche del fatto che la Juventus è “distratta” in questo momento dall’affare Kessie. Con la partenza di Fabio Miretti, passato in prestito al Besiktas, i bianconeri hanno fatto spazio in organico per l’ivoriano e l’a.d. Giovanni Carnevali insieme agli altri dirigenti juventini sono impegnati in queste ore nel concludere l’operazione: in attesa che David cambi idea, infatti, la dirigenza bianconera punta almeno ad assicurare a Luciano Spalletti il tanto atteso centrocampista.

Buon per Paratici, quindi, che attende solo di chiudere la cessione di Kean al Como per poter dare l’assalto definitivo a Zirkzee. E fare uno sgarbo alla vecchia e amata Juventus.